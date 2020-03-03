تركيا: 130 ألف مهاجر عبروا الأراضي التركية إلى اليونان (فيديو)

بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان حتى صباح اليوم الثلاثاء، 130 ألف و469 مهاجرًا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة على تويتر "اعتبارًا من الساعة 09.15 من صباح الثلاثاء، وصل عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان 130 ألف و469 مهاجرًا".

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، بدءًا من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوربا.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوربا، مؤكدًا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

اهتمام أمريكي

وبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مسألة المهاجرين بعد تدفقهم على الحدود اليونانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ترمب وميتسوتاكيس، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأعرب ترمب عن دعمه جهود اليونان من أجل توفير الأمن على حدودها.

وحث اليونان على العمل مع الشركاء المحليين بخصوص التدفق الكبير للمهاجرين نحو أوربا.