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تايلاند تلقي القبض على عصابة "تغسل الكمامات" لإعادة بيعها

محل لبيع الأقنعة الجراحية (الكمامات) في تايلاند
محل لبيع الأقنعة الجراحية (الكمامات) في تايلاند
3/3/2020

حذرت وزارة الصحة في تايلاند من أن الأقنعة الجراحية (الكمامات) التي يستخدمها الناس حاليا أملا في حماية أنفسهم من تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد19-)، ليست قابلة لإعادة الاستخدام.

وجاء التحذير بعدما ألقت الشرطة القبض على عصابة لغسل الكمامات، لإعادة بيعها.

وقالت بانبيمول ويبولاكورن، المديرة العامة لوزارة الصحة، الثلاثاء، إن غسل الكمامات لإعادة بيعها غير قانوني ويمثل خطرا على صحة الناس.

وتأتي تعليقات المسؤولة في أعقاب إلقاء القبض على ستة رجال، أمس الإثنين، لقيامهم بإدارة متجر لغسل وكي الكمامات المستعملة وإعادة تغليفها.

وأصبحت الكمامات سلعة مطلوبة للغاية في تايلاند، وفي شتى أنحاء العالم، منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت بانبيمول إن الأقنعة الجراحية مصممة للاستخدام مرة واحدة. وقد يؤدي إعادة استخدامها إلى انتشار الأمراض.

وأضافت أن هذه الكمامات يجب أن يرتديها فقط الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالفيروس بشكل كبير، مثل الطواقم الطبية.

وقالت إن الذين يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي يجب أن يستخدموا الأقنعة من نوع إن 95″، أما الأشخاص العاديون فيمكنهم ارتداء أقنعة من القماش العادي، التي يمكن غسلها وإعادة استخدامها. 

 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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