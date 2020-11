الخارجية الروسية تثير الجدل بتغريدة عن "حرب" مع تركيا

أثارت وزارة الخارجية الروسية جدلا على موقع تويتر بتغريدة عن الحرب الروسية التركية في الفترة بين عامي 1877 و1878، والذي فسره مغردون على أنه استدعاء تاريخي في سياق التوتر الحالي.

وكتب حساب الخارجية الروسية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المعارك الحاسمة للحرب الروسية التركية في الفترة من عام 1877 إلى 1878 وقعت في بلغاريا. بلغاريا أعلنت يوما وطنيا، يوم التحرير الوطني، لإحياء تاريخ توقيع اتفاقية سان ستيفانو، عندما تحررت البلد من الحكم العثماني"

⚔️The crucial battles of the Russo-Turkish war in 1877-1878 took place in #Bulgaria. Bulgaria declared a national holiday, National Liberation Day, to mark the date of the signing of #TreatyOfSanStefano,when the country was liberated from the Ottoman Rule➡️https://t.co/g2K3QRhJVl pic.twitter.com/X20ZTVMRE9

