الإفتاء المصرية تهاجم العملية التركية في سوريا.. وناشطون يردون

هاجمت دار الإفتاء المصرية العملية العسكرية التركية في إدلب، مشيرة أن التصعيد التركي في الأراضي السورية "يخدم مصالح الجماعات والتنظيمات الإرهابية".

وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان على صفحتها الرسمية "إن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية يمثل انتهاكًا صريحًا وصارخًا للشرعية والقانون الدوليين، خاصة في ظل تدني الأوضاع الإنسانية وانتشار الأمراض والأوبئة وعدم توافر الأدوية في الأراضي السورية".

ولم يشر المرصد أو يدن في بيانه العمليات العسكرية للنظام السوري والقوات الروسية والميليشيات التابعة لإيران، والتي أدت إلى مقتل مئات المدنيين في إدلب ونزوح مئات الآلاف.

وحذر المرصد من "تداعيات الأطماع التركية في المنطقة العربية في ظل صمت المجتمع الدولي بما يعمق الصراع الدائر في كلٍّ من سوريا وليبيا ويدخل المنطقة كلها في موجة جديدة من الإرهاب والعنف والفوضى".

وأوضح المرصد أن "تركيا ما زالت تعوِّل على جماعة الإخوان في إحياء مشروعها الإمبراطوري التوسعي في الشرق الأوسط، فبعد أن فشلت تركيا في استخدام الطابور الخامس من الإخوان المسلمين في مصر من أجل زعزعة الاستقرار في البلاد للسيطرة عليها، وجدت ضالتها المنشودة في الجماعات الإرهابية في سوريا وفي جماعة الوفاق الليبية المنحلة".

ودعا المرصد إلى ضرورة الوقوف بحزم أمام "المخططات التركية الشيطانية التي تغذي الإرهاب وتنشر الفساد في الأرض، والتصدي للأطماع التركية اللامحدودة التي تنذر بالتصعيد الإقليمي".

بيان دار الإفتاء المصرية قوبل بسخرية على منصات التواصل، وأشار مغردون إلى أن مرصد الفتاوى التكفيرية لم ينتبه لممارسات نظام بشار الأسد والروس، وخرج بعد صمت طويل ليدين العملية التركية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري.

"مرصد الفتاوى التكفيرية" التابع لدار الإفتاء المصرية، يحذّر من استمرار تصعيد القوات التركية في الأراضي السورية.

لم ينتبه المرصد لممارسات المجرم القابع في دمشق، والآن تذكّر ذلك.

كأن بشار والروس كانوا يرشقون السوريين بالورود قبل التدخل التركي!!!

الله غالب. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 2, 2020

https://twitter.com/mzafaralkhateb/status/1234730895929683968?ref_src=twsrc%5Etfw

دار الافتاء المصرية تدين العملية التركية "درع الربيع" ضد مليشيا الاسد.. رغم ان العملية تخفف من القتل والقصف الروسي والاسدي عالشعب السوري الا أن

الأنظمة تدافع عن بعضها

أعانكم الله ياشعب مصر… — ثائر❤syria (@ThaerKhalof) March 3, 2020

الشيطان نفسه يتبرأ من دائرة الإفتاء المصرية 😂 — B.ABRIA ™ (@BABRIA2) March 3, 2020

دار الإفتاء المصرية وبعد أن خرست لسنوات على فظائع جرائم النصيرية وروسيا وإيران تخرج من قمقمها لتدين العملية التركية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري واختارت الوقوف مع الكفار والقتلة ضد إخوانهم المستضعفين المسلمين

ألا لعنة الله على الظالمين

ألا لعنة الله على المنافقين — عبدُ الله علُّوش (@abdullah82aa) March 2, 2020

دار الافتاء السيسية وليس المصرية الشعب المصري قلبا وقالبا مع الشعب السوري وهذه الدار لا تمثل الا حكومة السيسي الانقلابية — Osama #FSG (@Osama63878738) March 2, 2020

الرد على دار الإفتاء المصرية التي تدين عملية درع الربيع :

1- كان من المفروض على بلاد العرب أولا وبلاد الإسلام ثانيا نصرة إخوانهم في الشام ، لكننا رأينا أنهم جميعا من حيث (( الواقع ))(إلا مارحم ربي) وقفوا مع طاغية الشام ؛ لأنهم طواغيت مثله تماما — الشيخ علي الشحود (@alishoud22) March 2, 2020

https://twitter.com/aboalnoor123/status/1234558063165812740?ref_src=twsrc%5Etfw