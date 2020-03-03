البث الحي
سياسة

الإفتاء المصرية تهاجم العملية التركية في سوريا.. وناشطون يردون

انتشال جثمان مدني قتل في غارة للنظام السوري على معرة مصرين في إدلب
انتشال جثمان مدني قتل في غارة للنظام السوري على معرة مصرين في إدلب
3/3/2020

هاجمت دار الإفتاء المصرية العملية العسكرية التركية في إدلب، مشيرة أن التصعيد التركي في الأراضي السورية "يخدم مصالح الجماعات والتنظيمات الإرهابية".

وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان على صفحتها الرسمية "إن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية يمثل انتهاكًا صريحًا وصارخًا للشرعية والقانون الدوليين، خاصة في ظل تدني الأوضاع الإنسانية وانتشار الأمراض والأوبئة وعدم توافر الأدوية في الأراضي السورية".

ولم يشر المرصد أو يدن في بيانه العمليات العسكرية للنظام السوري والقوات الروسية والميليشيات التابعة لإيران، والتي أدت إلى مقتل مئات المدنيين في إدلب ونزوح مئات الآلاف.

وحذر المرصد من "تداعيات الأطماع التركية في المنطقة العربية في ظل صمت المجتمع الدولي بما يعمق الصراع الدائر في كلٍّ من سوريا وليبيا ويدخل المنطقة كلها في موجة جديدة من الإرهاب والعنف والفوضى".

وأوضح المرصد أن "تركيا ما زالت تعوِّل على جماعة الإخوان في إحياء مشروعها الإمبراطوري التوسعي في الشرق الأوسط، فبعد أن فشلت تركيا في استخدام الطابور الخامس من الإخوان المسلمين في مصر من أجل زعزعة الاستقرار في البلاد للسيطرة عليها، وجدت ضالتها المنشودة في الجماعات الإرهابية في سوريا وفي جماعة الوفاق الليبية المنحلة".

ودعا المرصد إلى ضرورة الوقوف بحزم أمام "المخططات التركية الشيطانية التي تغذي الإرهاب وتنشر الفساد في الأرض، والتصدي للأطماع التركية اللامحدودة التي تنذر بالتصعيد الإقليمي".

بيان دار الإفتاء المصرية قوبل بسخرية على منصات التواصل، وأشار مغردون إلى أن مرصد الفتاوى التكفيرية لم ينتبه لممارسات نظام بشار الأسد والروس، وخرج بعد صمت طويل ليدين العملية التركية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري.

https://twitter.com/mzafaralkhateb/status/1234730895929683968?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/aboalnoor123/status/1234558063165812740?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)