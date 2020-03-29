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سياسة

وقفة احتجاجية بالخرطوم للمطالبة بإجلاء مواطنين من مصر (فيديو)

29/3/2020

نفذ عشرات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، الأحد، وقفة احتجاجية، للمطالبة بإجلاء ذويهم العالقين على المعابر الحدودية مع مصر، والمغلقة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ورفع المحتجون الذين تجمعوا أمام وزارة الخارجية السودانية بالعاصمة الخرطوم، لافتات، للمطالبة بإجلاء ذويهم العالقين، في مدينة أسوان المصرية، حسبما نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان. 

وحسب الشهود، فإن المحتجين يعتزمون تقديم مذكرة إلى وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، بهذا الشأن.

وسبق أن أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة، أن أعداد العالقين في منطقة السباعية عند مدخل أسوان يبلغ 1080  شخصا. 

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات إعلامية، السبت، إن "الحكومة مستمرة في إيجاد معالجات للمواطنين السودانيين العالقين بمنطقة السباعية قرب مدينة أسوان المصرية".

وفي 12 من مارس/ آذار الجاري، أعلنت السلطات السودانية، إغلاق المعابر الحدودية مع جارتها الشمالية مصر ومنع دخول مواطني 8 دول أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس السبت، ارتفاع إصابات كورونا إلى 5، عقب تسجيل حالتين جديدتين قدمتا من فرنسا والإمارات.

وفي 13 من مارس/ آذار الجاري، أعلن السودان عن أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، توفي في 12 من مارس/ آذار جراء إصابته.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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