مهندسة سعودية تضع خوذة رجل فضاء للوقاية من كورونا (فيديو)

تفاعل المغردون مع مقطع فيديو نشرته المهندسة السعودية مشاعل الشميمري، ووضعت فيه خوذة رجل فضاء على رأسها ووجهها للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت مشاعل في المقطع الذي نشرته عبر حسابها على تويتر إنه كان عليها أن تخرج، ولكن ليس لديها كمامة، لذا خطر في بالها أن تضع خوذة فضائية لحمايتها من الأمراض.

وأضافت مشاعل أن الخوذة التي وضعتها أصلية وتعود إلى الاتحاد السوفيتي.

وحظي المقطع بتفاعل واسع وحصد بأكثر من 700 ألف مشاهدة ونحو 10 آلاف إعجاب.

مشاعل الشميمري .

بروفيسوره فضاء تخصص مكوك ،

ومحاضرة في جامعة امريكية ،

عملت لفترة في وكالة ناسا الأمريكية

تمتلك مصنع خاص لها بصناعة الصواريخ حالياً .

نموذج مشرف لبنت الوطن .

أتمنى أبنتي تتخذ من مشاعل نموذج يشعرك بالعز الفخر . لأنها بنت #السعودية_العظمى

فتاة #عنيزة ، ربي يحفظها — عبدالله الغفيلي (@a_ghofili) March 29, 2020