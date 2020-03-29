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سياسة

مهندسة سعودية تضع خوذة رجل فضاء للوقاية من كورونا (فيديو)

29/3/2020

تفاعل المغردون مع مقطع فيديو نشرته المهندسة السعودية مشاعل الشميمري، ووضعت فيه خوذة رجل فضاء على رأسها ووجهها للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت مشاعل في المقطع الذي نشرته عبر حسابها على تويتر إنه كان عليها أن تخرج، ولكن ليس لديها كمامة، لذا خطر في بالها أن تضع خوذة فضائية لحمايتها من الأمراض.

وأضافت مشاعل أن الخوذة التي وضعتها أصلية وتعود إلى الاتحاد السوفيتي.

وحظي المقطع بتفاعل واسع وحصد بأكثر من 700 ألف مشاهدة ونحو 10 آلاف إعجاب.

المصدر : الجزيرة
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