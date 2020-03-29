مصر.. تمديد إغلاق المساجد حتى إشعار آخر بسبب كورونا

قرر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، تمديد تعليق صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات وغيرها لأجل غير مسمى.

وقال وزير الأوقاف – في تصريح اليوم الأحد- إنه تقرر مد العمل بقرار تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد، والزوايا، والمصليات، غلقا تاما مؤقتا.

وحذر وزير الأوقاف من أن مخالفة العمل بتعليق الجمع والجماعات في الظرف الراهن "لحين زوال علة الغلق إثم ومعصية، ومخالفة تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية".

كانت وزارة الأوقاف قررت الأسبوع الماضي غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين، مع استمرار الأذان للصلاة من المساجد عبر مكبرات الصوت.

وقالت الوزارة، في بيان "لا يتم فتح المسجد بأي حال طوال مدة غلقه، أما صلاة الجنازة فتتم في الساحات المفتوحة أو الخلاء، ولا يتم فتح المسجد على الإطلاق بأية حال من الأحوال".