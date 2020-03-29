"مش عاوزين نموت هنا".. طالبات مغتربات يستغثن للعودة إلى مصر (فيديو)

نشرت طالبات مصريات يدرسن في نيويورك الأمريكية، مقطع فيديو وهن يبيكين ويستغثن من أجل العودة لمصر، ويشتكين شروط القنصلية المصرية بشأن عودة العالقين التي استثنتهن لحصولهن على إقامات.

وقالت الفتيات "مش عاوزين نموت هنا من غير أهلنا، من غير ما حد يسأل فينا… تخيلوا الوضع احنا هنا 3 بنات قاعدين لوحدنا في الوباء نفسه مش عارفين حتى نطلع من باب الشقة، وعملنا كل المحاولات إننا ننزل مصر وقطعنا التذاكر وبعد يومين ألغيت الرحلة بسبب الحظر".

واشتكت الفتيات من الشروط التي أرسلتها وزارة الهجرة للقنصلية المصرية بشأن عودة من تقطعت بهم السبل، والتي تشترط بأن يكون وجود المواطن في الولايات المتحدة بصفة مؤقتة بغرض السياحة أو زيارة قصيرة أو علاج، وهي شروط لا تنطبق عليهن لحصولهن على إقامات، ووصفن تلك الشروط بغير العادلة.

وقالت إحدى الفتيات باكية "لما نوصل لمرحلة إيطاليا اللي الفيديوهات اللي بنشوفها عن ناس بتموت وأصحابهم يدفنوهم ويقولوا اسم اللي مات ويقولوا لأهله متزعلوش احنا دفناهم! لو سمحتوا حسوا بينا… عايزين نبقى مع أهلنا، احنا حرفيًا هنموت هنا من غير ما حد يعرف عننا حاجة".

وعلى نفس الخطى، استغاثت طالبة مصرية في أوكرانيا قائلة "الوضع هنا بيسوء فعلا، احنا طبعا محبوسين في السكن إللي بيضم عدد كبير جدًا من الطلبة فطبعًا لو حد واحد بس دخل هنا السكن مصاب فدا معناه السكن كله هيتعدي. احنا مبقيناش قادرين نستحمل الرعب ده كله اللي احنا محتاجينه ان احنا ننزل مصر ونبقى وسط أهلنا".

ونشرت مصريات أخريات فيديوهات مشابهة من إيطاليا، وتحدثن عن محنتهن في الخارج في ظل أزمة كورونا، ورغبتهن في العودة إلى البلاد وسط أهاليهن، مناشدين وزارة الهجرة بإجلائهن في أقرب وقت ممكن.

وارتفع إجمالي عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى نحو 125 ألف، لتتصدر أعلى معدل إصابات بكورونا عالميًا، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 2229.