كورونا.. مصر تعزل أحياء وقرى في 10 محافظات (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، عزل أحياء وقرى في نحو 10 محافظات؛ إجراء احترازيا لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك دون الإشارة إلى تفاصيل عن الأماكن المعزولة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في تصريحات متلفزة إن الوزارة تعزل الحي أو القرية لمدة 14 يوما حال ظهور عدد من الإصابات المتتالية بكورونا.

وأشار إلى أن العزل الكامل طال أحياء وقرى في البحر الأحمر والمنيا والمنوفية وبورسعيد وغيرها من المحافظات، وذلك لمنع تحول الأمر إلى عدوى مجتمعية أو الامتداد للقرية أو المدينة بالكامل.

وذكر المتحدث أن كل أجهزة الدولة تشترك في هذا العزل بتقليل الزيارات وضمان بقاء الأفراد في المنزل لمدة 14 يومًا، واتباع الإرشادات الوقائية. وقال "تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ ذلك الأمر عبر تأمين عدم خروج هؤلاء المواطنين وتقوم باقي الوزارات المعنية بتنفيذ ذلك الأمر".

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي توفر الاحتياجات المعيشية لهذه الأسر، قائلًا إن وزارة الداخلية توفر أيضًا الجانب الأمني وتمنع التحركات.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الصحة المصرية تسجيل 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 576 إصابة توفى منهم 36 وتماثل للشفاء 121.

وإجراءات للحد من انتشار الفيروس، بدأت مصر، منذ الأربعاء، حظر تجوال ليلي في جميع البلاد، بينما اتخذت قرارات أخرى بينها تعليق الدراسة وغلق جميع المطاعم، وتعليق العمل بالمصالح الحكومية.

وعالميًا، أصاب كورونا نحو 665 شخصًا حول العالم، توفي منهم نحو 31 ألفًا وتعافى نحو 148، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين تلتها إيطاليا ثم الصين فإسبانيا ثم ألمانيا وفرنسا وإيران، وتصدرت إيطاليا أعلى عدد وفيات بأكثر من 10 آلاف حالة وفاة.