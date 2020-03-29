البث الحي
سياسة

قطر تسجل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 44 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في قطر
تسجيل 44 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في قطر
29/3/2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). 

وأفادت وزارة الصحة في بيان أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بمسافرين عادوا إلى دولة قطر، والحالات الأخرى تعود لمخالطين لحالات سابقة أصيبت بالفيروس.

وخضعت الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 3 حالات ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 48 حالة.

وأكدت الوزارة مواصلتها توسيع دوائر البحث والتقصي، وإجراء الفحوصات اللازمة لجميع المواطنين القادمين من السفر، فضلًا عن كل الأفراد المخالطين للحالات المصابة، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا أصاب حتى الساعة 710 آلاف و290 شخصًا حول العالم، توفي منهم 33 ألفًا و550 نسمة، في حين تعافى 150 ألفًا و734 شخصًا.

وفي قطر جرى فحص 18 ألفًا و877 شخصًا، وتأكدت إصابة 634 حالة، من بينها 44 حالة جديدة، وتعافى 48 مصابًا، في حين سُجّلت، أمس السبت، أول حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

اقرأ أيضًا: قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا و28 حالة إصابة جديدة

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

الجيش الإثيوبي يوجه اتهامات خطيرة لمدير منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم (رويترز)

فقه المقاطعة

المقاطعة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)