فيروس كورونا: انفجار طائرة إغاثة طبية بالفلبين ومقتل جميع ركابها (فيديو)

لقى 8 أشخاص مصرعهم، الأحد، في تحطم طائرة تابعة لشركة "ليون" الفلبينية كانت في مهمة إغاثة طبية في الفلبين.

وتحطمت الطائرة في نهاية ممر الإقلاع بمطار العاصمة الفلبينية مانيلا، وعلى الفور هرعت أطقم الإنقاذ ومكافحة الحرائق إلى موقع الحادث.

وقال إيد مونريال المدير العام لمطار مانيلا: "كان على متن الطائرة، راكبان و6 من أفراد الطاقم، واندلعت فيها النيران بنهاية ممر الإقلاع بالمطار"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأوضح أن الطائرة كانت في "مهمة طبية لإجلاء مريض من مانيلا ونقله إلى العاصمة اليابانية طوكيو".

في السياق، لفتت وسائل إعلام محلية أن الطائرة المنكوبة وهي من طراز "Agusta WW24" كانت تستخدم في عمليات الإغاثة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وأكدت هيئة مطار مانيلا الدولي مقتل جميع ركاب الطائرة الثمانية، وتشمل أطباء وممرضين، 6 فلبينيين و2 من الأجانب (أمريكي وكندي)، خلال مهمة إسعاف ونقل جوي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

من جانبه، أبدى المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلبيني، ريكارد غوردن، أسفه لوقوع الحادث وفقدان جميع ركاب الطائرة.

Photos from our team on the ground. pic.twitter.com/5SYvVxkcZk

#developing RP-C5880, an aircraft chartered by Philippine Department of Health, crash-landed/overshot the runway at MNL (NAIA). Reports say its carrying medical supplies. #COVID19 #SARS_COV_2 pic.twitter.com/peqgwiBJFl

Lion Air just crashed at NAIA An aircraft, Breaking: A plane got crashed at Ninoy Aquino International Airport ( #NAIA ) tonight carrying medical supplies. 8 passengers including pilots are confirmed dead. #Philippines #Covid_19 #CoronaUpdate #Manila pic.twitter.com/g6hQql6vtv

An aircraft chartered by Philippine Department of Health, crash-landed/overshot the runway at #Manila ( #NAIA ). its carrying medical supplies ,8 passengers consisting of a flight medic, nurse, doctor, 3 flight crew, one patient and its companion were on board. #COVID19 #lockdown pic.twitter.com/WMD1GziAGb

Lion Air Westwind ambulance aircraft burned on take off in NAIA runway with eight people on board, according to sources.

This video was taken March 29, 2020 around 8 PM pic.twitter.com/QF0LDDwMgl | via @jacquemanabat

