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فيروس كورونا: انفجار طائرة إغاثة طبية بالفلبين ومقتل جميع ركابها (فيديو)

29/3/2020

لقى 8 أشخاص مصرعهم، الأحد، في تحطم طائرة تابعة لشركة "ليون" الفلبينية كانت في مهمة إغاثة طبية في الفلبين.

وتحطمت الطائرة في نهاية ممر الإقلاع بمطار العاصمة الفلبينية مانيلا، وعلى الفور هرعت أطقم الإنقاذ ومكافحة الحرائق إلى موقع الحادث.

وقال إيد مونريال المدير العام لمطار مانيلا: "كان على متن الطائرة، راكبان و6 من أفراد الطاقم، واندلعت فيها النيران بنهاية ممر الإقلاع بالمطار"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأوضح أن الطائرة كانت في "مهمة طبية لإجلاء مريض من مانيلا ونقله إلى العاصمة اليابانية طوكيو".

في السياق، لفتت وسائل إعلام محلية أن الطائرة المنكوبة وهي من طراز "Agusta WW24" كانت تستخدم في عمليات الإغاثة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وأكدت هيئة مطار مانيلا الدولي مقتل جميع ركاب الطائرة الثمانية، وتشمل أطباء وممرضين، 6 فلبينيين و2 من الأجانب (أمريكي وكندي)، خلال مهمة إسعاف ونقل جوي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

من جانبه، أبدى المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلبيني، ريكارد غوردن، أسفه لوقوع الحادث وفقدان جميع ركاب الطائرة.

وأغلقت هيئة المطار المدرج لحين الانتهاء من إجراء تحقيق هيئة الطيران المدني الفلبينية في ملابسات الحادث.

يذكر أن حادثًا مشابه وقع لإحدى طائرات الشركة الفلبينية، في سبتمبر/أيلول الماضي، بمدينة لاغونا جنوبي العاصمة، وقضى 9 ركاب كانوا على متنها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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