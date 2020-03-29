عالم أمريكي يتوقع عددا مرعبا للوفيات بكورونا في الولايات المتحدة

حذر عالم أمريكي بارز، الأحد، من إمكانية أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال الطبيب أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة لشبكة "سي إن إن"، إن التوقعات بأن يلقى نحو مليون أمريكي أو أكثر حتفهم بالوباء "خارج النقاش تقريبا، رغم أنها غير مستحيلة، لكنها تبقى مستبعدة جدا جدا".

وقدم فاوتشي تقديرات بأن يتوفى ما بين 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة مع "إصابة الملايين".

وأضاف العضو البارز في فريق عمل إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الفيروس، "لا أريد أن ينقل الناس الأرقام عني. فهذا أمر سريع التغير بحيث يصبح من السهل تضليل الناس وأن تكون على خطأ".

وبدا فاوتشي متفائلا إزاء مسألة نقص أجهزة الفحص إذ قال "في حال قارنتم الوضع الآن مع ذلك الذي كان قبل أسابيع، فلدينا عمليات فحص أكثر من السابق".

ورداً على سؤال فيما إذا كان سيسمح ذلك برفع قريب لقيود السفر والعمل، أجاب فاوتشي "سيستغرق الأمر أسابيع. لن يتحقق غدا أو الأسبوع المقبل، بل أبعد من ذلك إلى حد ما".

أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة، ويقف خلفه الرئيس ترمب (رويترز)

وارتفعت، الأحد، وفيات فيروس كورونا إلى ألفين و191 في الولايات المتحدة، إثر تسجيل 480 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية.

وحسب معطيات صادرة عن جامعة "جونز هوبكينز"الأمريكية، ارتفعت إصابات كورونا إلى 124 ألفا و686، عقب تسجيل 19 ألفا و826 إصابة جديدة.

وأظهرت المعطيات، تسجيل 480 وفاة جديدة، في الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى ألفين و191 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث إصابات كورونا، تليها إيطاليا بـ92 ألفا و472، والصين بـ82 ألفا و120.

وفي السياق، ارتفعت إصابات كورونا في ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، إلى 53 ألفا و520، بينما الوفيات إلى 834.

وتلي نيويورك في عدد الإصابات، ولايتا نيو جيرسي المجاورة، بـ11 ألفا و124، وكاليفورنيا بـ 5 آلاف و648.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 684 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.