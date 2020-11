طبيبة أمريكية لأطفالها: إذا فقدت بسبب كورونا اعلموا أني حاولت القيام بعملي

نشرت طبيبة أمريكية صورة لها وهي ترتدي ملابس واقية من داخل أحد المستشفيات في مدينة نيويورك حيث تعمل، وكتبت لأطفالها: أريد منهم أن يعلموا أن أمهم حاولت جاهدة أن تقوم بعملها

وكتبت الطبيبة كورنيليا غريغز معلقة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تويتر: "أطفالي أصغر من أن يقرأوا هذا الآن. ويمكنهم بالكاد التعرف علي وأنا أرتدي هذه الملابس، لكن إذا فقدوني بسبب فيروس كورونا أريد منهم أن يعلموا أن أمهم حاولت جاهدة أن تقوم بعملها".

My babies are too young to read this now. And they’d barely recognize me in my gear. But if they lose me to COVID I want them to know Mommy tried really hard to do her job. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK

— Cornelia Griggs (@CorneliaLG) March 29, 2020