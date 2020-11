بريطانيا: السجن عاما لرجل بصق على أفراد شرطة مدعيا إصابته بكورونا

قضت محكمة بريطانية بسجن رجل لمدة عام بعد أن بصق على عناصر من الشرطة وزعم انه مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وألقت شرطة مقاطعة نوتنغهامشاير بوسط إنجلترا القبض الخميس على بول ليفرز، 48 عاما، بعد أن بصق على أفراد شرطة.

SENTENCED: Man who spat at police officers claiming to have Coronavirus jailed for 12 months

