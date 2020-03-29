بريطانيا: السجن عاما لرجل بصق على أفراد شرطة مدعيا إصابته بكورونا

قضت محكمة بريطانية بسجن رجل لمدة عام بعد أن بصق على عناصر من الشرطة وزعم انه مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وألقت شرطة مقاطعة نوتنغهامشاير بوسط إنجلترا القبض الخميس على بول ليفرز، 48 عاما، بعد أن بصق على أفراد شرطة.

SENTENCED: Man who spat at police officers claiming to have Coronavirus jailed for 12 months Read the full story here – https://t.co/29Bnon2N02 #Coronavirus pic.twitter.com/Smj51mctAB — Notts Police (@nottspolice) March 28, 2020

وقال القاضي إنه كان من المهم التعامل مع القضية بأسرع ما يمكن، إذ إن العاملين في خدمات الطوارئ يقومون بعمل صعب في العادة وتزداد هذه الصعوبة في الوقت الحالي.

وتبين للمحكمة أن المتهم لا تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا وغير مصاب به.

وأعلنت السلطات البريطانية قبل أيام تشديد العقوبات ضد من يقومون بالسعال عمدا في وجه موظفي الطوارئ.

وقال الادعاء العام في بريطانيا إن أي شخص يزعم أنه مصاب بفيروس كورونا ويسعل عمدا في وجه موظفي الطوارئ سيواجه عقوبة السجن لمدة عامين.