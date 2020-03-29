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سياسة

أكبر منتج قفازات في العالم يتوقع عجزا مع تصاعد انتشار كورونا

زادت الطلبيات على القفازات المطاطية بنسبة 100%
زادت الطلبيات على القفازات المطاطية بنسبة 100%
29/3/2020

تتوقع شركة توب غلوف الماليزية، التي تصنع واحدا من كل 5 قفازات عالميا، عجزا في منتجها مع ارتفاع الطلب من أوربا والولايات المتحدة بسبب اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا بما يفوق طاقتها.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ليم وي تشاي، إن الشركة مددت فترات التسليم لمواجهة زيادة الطلب.

وقال ليم إن الشركة تلقت طلبيات في الأسابيع القليلة الماضية من أوربا والولايات المتحدة بصفة أساسية تصل لمثلي طاقتها تقريبا. وتستطيع توب غلوف إنتاج 200 ألف قفاز من المطاط الطبيعي والصناعي يوميا.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا أكثر من 600 ألف في 202 دولة ومنطقة. وتقدمت الولايات المتحدة على الصين من حيث عدد الإصابات. ومازالت أوربا تسجل أكبر عدد من الوفيات.

وتابع ليم "بالطبع ثمة عجز. يزيدون الطلبيات بنسبة 100% ويمكننا زيادتها 20% فقط، لذا ثمة عجز بين 50 و80%".

وتابع أن زخم المشتريات الاستثنائية قد يستمر لثلاثة أشهر أخرى لكن من المنتظر أن يظل الطلب قويا لمدة تصل إلى 9 أشهر حتى مع بدء تباطؤ الطلب قليلا من آسيا.

ولمواجهة هذا الوضع، عدلت الشركة فترة التسليم من 30 يوما لتصل إلى 150 يوما.

وقال ليم إن الشركة تعمل على ضمان حصول جميع العملاء على حصة عادلة من القفازات الإضافية التي يجري تسليمها.

وأضاف أنها تضيف أجهزة تصنيع جديدة كل أسبوع ويمكنها زيادة الإنتاج بما يصل إلى 3%.

المصدر : رويترز
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