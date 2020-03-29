آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 29 من مارس/آذار

حتى مساء الأحد، أصاب فيروس كورونا قرابة 718 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 33 ألفا، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا والولايات المتحدة، في حين تعافى نحو 150 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، وإيقاف المسابقات الكروية، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم، 29 من مارس/آذار:

لحظة بلحظة

الحكومة اليمنية ترحب بدعوة المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار بشكل شامل والاتفاق على منع انتشار فيروس كورونا.

مكتب منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط: اللقاحات المضادة لأمراض أخرى لم تثبت بعد جدواها ضد فيروس كورونا.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.

وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 292 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 2606.

وزارة الصحة المغربية: وفاتان جديدتان بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 26 وارتفاع عدد حالات التعافي إلى 13.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 634.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 463.

مراسل الجزيرة: عمدة موسكو يعلن فرض حجر صحي عام على سكان العاصمة اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وزارة الصحة الإماراتية: 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 570 وتسجيل حالة وفاة وتعافي 3259.

وزارة الصحة الجزائرية : 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 511 وتسجيل وفاتين جديدتين.

وزارة الصحة التركية: 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 131.

رويترز: 756 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا وارتفاع عدد الوفيات إلى 10779 وتسجيل نحو 5 آلاف إصابة جديدة.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا يسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8.

رويترز: 416 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم لومبارديا الإيطالي خلال 24 ساعة.

موريتانيا تعلن إغلاق مدينة كيهيدي جنوبي البلاد بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا فيها.

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 209 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1228 وفاة.

وزارة الصحة السعودية: 28 حالة تماثلت للشفاء وارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 66.

وزارة الصحة السعودية: 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 8.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1299.

مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في السويد تسجل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الإصابات إلى 3700.

مراسل الجزيرة: تسجيل 257 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النرويج ليصل الإجمالي إلى 4102.

مراسل الجزيرة: الدنمارك تسجل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 2395.

مراسل الجزيرة: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جيبوتي ليرتفع الإجمالي إلى 18.

وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 19.

حكومة الوفاق الليبية تمدد حظر التجوال ليصبح من الثانية ظهرا وحتى السابعة صباحا لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

حكومة الوفاق الليبية تقرر حظر التجوال بين المدن بشكل تام لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 547.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 438.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38309.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 123 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2640 وفاة.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 6549 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 78797.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 838 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 6528.

رويترز: تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2470.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 78 وفاة وارتفاع عدد الوفيات إلى 431.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 1702 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 10836.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 255.

وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 128.

رئيس الوزراء الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 106.

مراسل الجزيرة: تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1534.

السلطات السعودية تقرر منع الدخول والخروج من محافظة جدة وتقديم موعد منع التجوال فيها إلى الثالثة عصرا.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 437.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3865.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 167.

رويترز: تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1388.

مراسل الجزيرة: تسجيل وفاتين جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا في باكستان ليرتفع الإجمالي إلى 12 وفاة.

مراسل الجزيرة: تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان ليرتفع الإجمالي إلى 1500.

وزير الصحة الكويتي: شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 67.

44 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالصين لقادمين من الخارج وإصابة محلية واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 82341.

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 3306 بعد تسجيل 5 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تايلاند تعلن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في عموم البلاد إلى 7.

المكسيك تعلن 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 848 والوفيات إلى 16.

مراكز السيطرة والحد من الأوبئة تدعو سكان ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكوناتيكت للامتناع عن السفر الداخلي 14 يوما.

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البرازيل إلى 116 والإصابات إلى 3904.

السلطات الموريتانية تقرر إغلاق المحال التجارية باستثناء محال بيع المواد الغذائية ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

السلطات المكسيكية تطلب من السكان التزام البيوت لمدة شهر ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات بعموم البلاد إلى 9583.

ترمب: طلبت من مسؤولي الصحة الفيدراليين إصدار تحذيرات شديدة بشأن التنقل في نيويورك ونيوجيرسي وكوناتيكت.

ترمب على تويتر: ليس من الضروري فرض الحجر الصحي على منطقة نيويورك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 104.

المغرب: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات إلى 402 والوفيات إلى 25 والمتعافين إلى 12.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 2010 والإصابات إلى 119748.