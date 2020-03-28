وزير سوداني في العزل الصحي بسبب كورونا

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، السبت وضع نفسه في العزل الصحي بعدما تبيّن أنّه قابل أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، من دون أن تظهر عليه أعراض.

وسجل السودان خمس إصابات بالفيروس، أدت واحدة منها إلى الوفاة.

وقال ابراهيم في بيان إنّه صار "في عزل شخصي"، موضحاً "كنت صادفت الحالة رقم 4 المعلنة".

وأعلن السودان في 13 مارس/آذار رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني فرض في 16 من مارس/آذار حال الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي كوفيد-19.

والإثنين، أعلن المجلس نفسه، وهو أعلى سلطة أمنية في البلاد، فرض حظر تجوال في جميع المدن اعتبارا من اليوم التالي.

كما أغلقت السلطات السودانية جميع المطارات والمعابر البرية والبحرية.

وعلّقت الحكومة في الرابع عشر من الجاري الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد.