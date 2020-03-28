"مهزلة".. صيدلاني مصري يستغيث من تجاهل إصابات كورونا (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لصيدلاني مصري يستغيث من تجاهل إصابات كورونا وفشل الإجراءات الحكومية، بعدما أصيبت ابنة شقيقه بالفيروس.

وتداول ناشطون مقطع الفيديو لصيدلاني عرف نفسه باسم محمد عباسي، ناشد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة الصحة هالة زايد بإيقاف ما أطلق عليه "المهزلة" بحق مرضى كورونا في مصر.

وحكى الرجل معاناته للتواصل مع وزارة الصحة عبر الأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة والخاصة بمرضى كورونا، وذلك من أجل نقل ابنة أخيه (30 عامًا) التي تأكد إصابتها بالفيروس وفق الفحوص والتحاليل، إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وهو شرط عند اكتشاف أي حالات إصابة بكورونا.

وقال الصيدلاني المصري إنه فشل في التواصل عبر تلك الأرقام، وعقب بالقول "وزارة فاشلة وأرقام فاشلة وطب وقائي فاشل والبني آدم المصري رخيص ملوش تمن"، شاكيًا الروتين الحكومي الذي عقد نقلها للمستشفى.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يشكو فيها مصريون من عدم قدرتهم على التواصل مع وزارة الصحة عبر الأرقام المعلنة، وطالبوا بإجراءات أكثر عملية لا سيما مع الوضع الطارئ الذي تمر به البلاد بعد فرض حظر التجول وتزايد عدد المصابين.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات جديدة بدأ تطبيقها اعتبارا الأربعاء ولمدة 15 يومًا؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، وشملت تلك الإجراءات: حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء حتى صباح اليوم التالي، وإيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال الفترة نفسها.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس الجمعة تسجيل 41 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، إحداها لمواطن أمريكي الجنسية والبقية لمواطنين مصريين، وبذلك يصل إجمالي العدد المسجل في مصر لمصابي كورونا إلى 536 حالة، تعافى منهم 116، وتوفي 30.