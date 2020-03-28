كورونا.. أمريكا تتجاوز 100 ألف إصابة والأردن يسجل أول وفاة

فيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره، سجلت الولايات المتحدة أكبر حصيلة إصابة وتجاوزت ال100 ألف إصابة في حين سجلت في الأردن أول حالة وفاة بالفيروس.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 100040 حالة يوم الجمعة وهو أكبر عدد إصابات في العالم.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بتسجيل 86498 حالة ثم الصين التي سجلت 81340 حالة.

وتجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الجمعة، 100 ألف، فيما بلغت الوفيات ألفا و536 حالة.

ويزداد عدد الإصابات والوفيات يوميا في الولايات المتحدة، متجاوزة الصين وإيطاليا، لتصبح الدولة الأولى من حيث تفشي الوباء في العالم.

ولا تزال نيويورك ونيو جيرسي، هما الأكثر تأثرا بالفيروس مقارنة ببقية الولايات، حيث بلغت الإصابات في الأولى 44 ألفا و810، وفي الثانية 8 آلاف و825، ثم كاليفورنيا بـ4 آلاف و459 إصابة.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا قرابة 590 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 133 ألفا.

وأعلنت الحكومة البريطانية عن 181 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في عموم البلاد إلى 759.

وقال مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إن عدد الإصابات بلغ 14579، بعد إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس على نحو 114 ألف شخص حتى الآن.

نقل مريض مصاب بفيروس كورونا إلى غرفة العناية المكثفة

زيادة الضغوط على الطواقم الطبية

وجد الأطباء والممرضات في الولايات المتحدة أنفسهم في مواجهة ضغوط متزايدة اليوم الجمعة بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير، ما اضطرهم لترشيد خدمات الرعاية‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الصحية في مواجهة العدد الهائل من المرضى.

ونقلت رويترز عن إريك نيبارت أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى ماونت سيناي قوله "هذا يتخطى قصص الأفلام، لا يمكن أن يتخيل أحد ذلك، عليك بذل قصارى جهدك في ظل هذه الظروف ،معدل انتشار المرض لا يصدق".

وأدى ارتفاع عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى ضغط لم يسبق له مثيل على المستشفيات التي لا تحتوي على ما يكفي من أجهزة التنفس الصناعي التي يحتاجها المصابون بالفيروس.

وقال حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو إن أي سيناريو واقعي لتفشي المرض يتجاوز قدرة نظام الرعاية الصحية على الاستيعاب.

وتنظر السلطات في إمكانية تحويل غرف الفنادق والمساحات الإدارية وأماكن أخرى إلى مراكز رعاية صحية بجانب تجهيز مركز مؤتمرات كمستشفى مؤقت.

تعقيم وسائل المواصلات في الأردن

الأردن.. أول حالة وفاة

في السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء الأردنية على تويتر إن الأردن سجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة في الثمانينات من عمرها.

وقال المدير العام لمستشفى الأمير حمزة الحكومي المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا الطبيب عبد الرزاق الخشمان إن السيدة كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص إلى مستشفى الأمير حمزة".

وأحصت السلطات الأردنية حتى اليوم 235 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 18 حالة تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي تفعيل "قانون الدفاع" لحالات الطوارئ ضمن إجراءات الحدّ من انتشار الفيروس، كما قررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين.

وينتشر الجيش الأردني عند مداخل المدن ومخارجها، في حين تفرض السلطات منذ نحو 10 أيام حجراً صحياً إجبارياً على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

ركاب في محطة قطار ووهان الصينية بعد عودة الخدمة-28 مارس

السودان

وفي السودان سجلت إصابات جديدتان لشخصين قادمين من الإمارات وفرنسا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السودانية.

وقال بيان لوزارة الصحة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة،إنه قد تم تأكيد حالتين إضافيين أثبت الفحص المعملي بأنهما مصابتين بمرض الكورونا المستجد.

وأوضح البيان، أن الحالتين تعودان لرجلين قدما إلى الخرطوم من دولتين أجنبيتين خلال الاسبوع الماضي، أحدهما قدم من الإمارات يوم السبت 21 مارس، والآخر جاء من فرنسا يوم الجمعة 20 مارس.

الصين- كوريا الجنوبية

وفي الصين قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة جميعها لوافدين من الخارج. وسجلت الصين في اليوم السابق 55 حالة.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ حتى الآن 81394 حالة بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.

وفي كوريا الجنوبية قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي إلى 9478.