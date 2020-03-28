قطر: 80% من المصابين بفيروس كورونا حالتهم جيدة (فيديو)

كشفت المديرة الطبية لمركز الأمراض الانتقالية في قطر منى المسلماني في لقاء مع برنامج "المسائية" على الجزيرة مباشر، عن الوضع الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في قطر.

وقالت المسلماني إن 80% من إجمالي الحالات المرصودة في قطر (590 حالة) لم تظهر عليهم أعراض الفيروس، ولم يخضعوا لعلاج، وقد تخطوا فترة احتضان الفيروس بأسبوع، وجميعهم بصحة جيدة.

وعن ملابسات أول حالة وفاة في دولة قطر بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قالت المسلماني إن المتوفى رجل يبلغ 57 عامًا، ويعاني من أمراض مزمنة (الضغط والسكري).

وأدخِل المتوفى إلى المستشفى بتاريخ 16 من مارس/آذار الجاري، ووضع في العناية المركزة، وعانى من فشل رئوي وقصور في وظائف الكلى، ثم فشل كلوي، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر Latest update on Coronaviruson in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/YxZM5Yy0iS — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) March 28, 2020

وأفادت المسلماني أن التعامل مع المصاب بفيروس كورونا يخضع لبروتوكولات صارمة، تُقسم إلى فئات وفق حالة المصاب الصحية؛ فمن لا تظهر عليه أعراض الفيروس وليس له تاريخ مرضي لا يُعالج دوائيًا.

وفي حالة إن كان المصاب لا تظهر عليه أعراض الفيروس وليس له تاريخ مرضي، لكن سنه يتجاوز 60 عامًا؛ فإنه يخضع للعلاج.

كما يخضع للعلاج الشباب إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة، بصرف النظر إن كان لهم تاريخ مرضي أو لا.

يذكر أن إجمالي الإصابات في العالم بلغ 650 ألفًا و820 مصابًا، قضى منهم 30 ألفًا و299 شخصًا، في حين تعافى 139 ألفًا و555 شخصًا حتى الآن.

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