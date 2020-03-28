قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا و28 حالة إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتسجيل 28 حالة إصابة جديدة بالفيروس وتماثل حالتين للشفاء.

وقالت الوزارة في بيان إن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى دولة قطر وأخرى لمخالطين، حيث تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وذكر بيان الوزارة أن حالتي الشفاء تعودان لمواطنين قطريين، ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس(كوفيد-19) إلى 45 حالة في دولة قطر.

كما أوضحت الوزارة أن حالة الوفاة نتيجة الفيروس تعود لمقيم من بنغلاديش يبلغ من العمر 57 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة.

وسجلت قطر إجمالي 529 حالة إصابة بالفيروس تعافى منهم 45 حالة.