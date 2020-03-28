جهاز صغير يحدد الإصابة بكورونا في خمس دقائق

أعلنت شركة أمريكية، أنها ابتكرت جهازا "محمولا" قادرا على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجدّ في خمس دقائق أو تأكيد عدم إصابته في 13 دقيقة.

وقالت مختبرات "أبوت" شركة رعاية صحية أمريكية عالمية- في بيان، إن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أعطتها الإذن للبدء في إنتاج هذه الأجهزة التي ستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام جهاز محمول بحجم محمصة خبز صغيرة يعمل على التقنية الجزيئية.

وأوضح روبرت فورد المسؤول في الشركة "سوف تتم محاربة وباء كوفيد 19 على جبهات متعددة، وسيساعد هذا الجهاز في مواجهة الوباء من خلال قدرته على إعطاء النتائج في دقائق".

وقال إنه وبفضل حجمه الصغير، يمكن استخدام الجهاز خارج المستشفيات.

ومع ذلك، لم يتلق هذا الجهاز الضوء الأخضر من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، في حين قالت الشركة إنه حصل على الموافقة لاستخدامه في المختبرات المعتمدة ولدى مقدمي الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط.

فازت شركة Abbott Laboratories بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاختبار السريع الذي انتجته لفيروس #كورونا الجديد، والتي تقول الشركة إنها يمكن أن يظهر النتائج الإيجابية في أقل من 5 دقائق و النتائج السلبية في 13 دقيقة../ pic.twitter.com/5YrM3PEPKF — Saleh Almagrbi (@Sb11223456s) March 28, 2020

Abbott Laboratories Bakal Rilis Alat Tes Cepat Corona COVID-19 dengan Hasil dalam 5 Menit https://t.co/JLhgDU84bq — BOLA.COM (@bolacomID) March 28, 2020

فيروس كورونا

وتخطت حصيلة الإصابات المؤكدة رسميا في العالم، عتبة 600 ألف إصابة منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 بحسب تعداد أجرته فرانس برس بالاستناد إلى مصادر رسمية السبت.

وجرى التثبت من 605010 إصابات في 183 دولة، بينها 27982 وفاة، بخاصة في الولايات المتحدة (104837 إصابة بينها 1711 وفاة ( إيطاليا (86498 إصابة وهي الدولة التي سجلت العدد الأكبر من الوفيات (9134) والصين (81394 إصابة بينها 3295 وفاة -حيث بدأ انتشار الوباء.

غير أنّ هذه الحصيلة للإصابات المثبتة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، نظرا إلى أنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.