السلطات السعودية تعفي المغامسي من الإمامة: ما القصة؟

أعفت السلطات السعودية، صالح المغامسي، من الإمامة والخطابة في مسجد قُباء بالمدينة المنورة، بعد تغريدة له نشرها عبر حسابه في تويتر (حُذفت لاحقًا).

وفي تغريدته المحذوفة دعا المغامسي العاهل السعودي إلى الإفراج عن المعتقلين "ما أمكن"، ضمن أسباب رفع البلاء وكشف الوباء، على حد تعبيره.

تغريدة المغامسي قبل حذفها من حسابه الشخصي على موقع تويتر (مواقع التواصل)

وكتب المغامسي لاحقا اعتذارا للسلطات بسبب تغريدته، والتي طالب فيها بالإفراج عن المعتقلين، ضمن إجراءات طلبها من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا.

في تغريدته الثانية، كتب المغامسي: "بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي، والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم".

واستطرد المغامسي: "وعن سيئ النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا".

بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لمايقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) March 28, 2020

لكن الاعتذار لم يمنع السلطات السعودية من إطاحة المغامسي، وتعيين سليمان الرحيلي (المقرّب من السلطات) إمامًا لمسجد قباء.

ونشر الرحيلي على حسابه في تويتر تغريدة شكر فيها وزيرَ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لثقته فيه وتعيينه إمامًا لمسجد قباء.

أشكر معالي الوزير العالم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على صدق ولائه لولاة أمرناوحرصه على أداءالأمانةبمايرضي الله ويحقق مقاصدولاةالأمر الخيرةوعلى عنايته بالدعوة التي تصلح ولاتفسدوتجمع الصف وعلى عظيم عنايته ببيوت الله ثم أشكره على تعييني إماماوخطيبًا لجامع قباءواسأل الله الإخلاص — سليمان الرحيلي (سليمان بن سليم الله) (@solyman24) March 28, 2020

نبارك لأنفسنا بتعيين فضيلة أخي الشيخ أ.د سليمان الرحيلي خطيبا لمسجد قباء أسأل الله أن يوفقه ويجزي معالي الشيخ #عبداللطيف_آل_الشيخ عنا خير الجزاء كل الإحترام للأبطال في #وزارة_الشؤون_الإسلامية — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) March 28, 2020

مبارك فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي على هذا التعيين الكريم الذي ابتهجت به القلوب إماما وخطيباً للمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم.

وشكر الله لمعالي الوزير الموفق المبارك الشيخ عبداللطيف آل الشيخ فقد أحسن الاختيار ووضع الثقة في محلها.

زاده الله توفيقًا وتسديداً وتأييداً. — د. علي يحيى الحدادي (@amri3232) March 28, 2020

سعدت كثيرا بتعيين فضيلة أخي الشيخ أ.د سليمان الرحيلي خطيبا لمسجد قباء ، ولا زلت أتذكر سفري معه إلى الهند ، فرأيته نعم الرجل علما ومنهجا وخُلقا وتواضعا وسعيا في اجتماع أهل السنة، وهذا جزء من كلمته آنذاك في المؤتمر الذي حضرناه سويا لجمعية أهل الحديث في الهند وفقه الله. pic.twitter.com/JDyuKXX4c1 — د.عمر بن عبدالرحمن العمر (@Dr_omaralomar) March 28, 2020

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع إعفاء المغامسي على نطاق واسع.

لم ينفع #صالح_المغامسي كل ما قام به من تطبيل وتزيين للباطل ودعم الظلم وتبرير للفساد

أقالوه من الإمامه والخطابة في #مسجد_قباء بعد تغريده طالب فيها الملك "بالعفو ما أمكن عن المخطئين من المسجونين"

ثم عاد وأعلن ندمه على ماكتب

ولكن هيهات

فقد وقع في المحظور

فلايقبل من العبيد الا الصمت pic.twitter.com/FAGdiOk6Zk — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) March 28, 2020

إعتذار صالح المغامسي ولكن

سبق السيف العذل pic.twitter.com/9LByFzQRgC — دباس 60 (@dabbas60) March 28, 2020

🔴 عاجل::

تم عزل المغامسي من امامه مسجد قباء

وتعيين الرحيلي .

مهما كنت مطبلآ لا تأمن إبن سعود pic.twitter.com/GQbyra8kWH — دباس 60 (@dabbas60) March 28, 2020

طبعًا اللي مايدري وش سالفة المغامسي، ببساطة طالب بتغريدة باصدار عفو عن المعتقلين وربط قضية المعتقلين أنها سبب من اسباب رفع البلاء كونهم اعتقلوا ظلمًا، التغريدة هذه لم تعجب الكثير وبدأ الوطنجية بشن حملة عليه . pic.twitter.com/PW7QNcYp3A — عميل الروم (@mindd_freedom) March 28, 2020

انتهت الحملة بتغريدة توضيحية من المغامسي تعبر عن ندمه وقال

"لم أوفق بتغريدتي " تعتقدون الامر توقف عند هالحد ؟ بالتاكيد لا قاموا باعفاءه من الامامة والخطابة في مسجد قباء وتم تعيين الدكتور سليمان الرحيلي . pic.twitter.com/DztphIO7SD — عميل الروم (@mindd_freedom) March 28, 2020

https://twitter.com/aboomar52342606/status/1243933972876406785?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/pigeonpostTMP/status/1243908709757132802?ref_src=twsrc%5Etfw