البث الحي
سياسة|السعودية

السلطات السعودية تعفي المغامسي من الإمامة: ما القصة؟

لا تسمح السلطات السعودية للدعاة بالخروج عن النص مهما كانوا مقربين منها
لا تسمح السلطات السعودية للدعاة بالخروج عن النص مهما كانوا مقربين منها
28/3/2020

أعفت السلطات السعودية، صالح المغامسي، من الإمامة والخطابة في مسجد قُباء بالمدينة المنورة، بعد تغريدة له نشرها عبر حسابه في تويتر (حُذفت لاحقًا).

وفي تغريدته المحذوفة دعا المغامسي العاهل السعودي إلى الإفراج عن المعتقلين "ما أمكن"، ضمن أسباب رفع البلاء وكشف الوباء، على حد تعبيره.

تغريدة المغامسي قبل حذفها من حسابه الشخصي على موقع تويتر (مواقع التواصل)

 

وكتب المغامسي لاحقا اعتذارا للسلطات بسبب تغريدته، والتي طالب فيها بالإفراج عن المعتقلين، ضمن إجراءات طلبها من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا.

في تغريدته الثانية، كتب المغامسي: "بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي، والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم".

واستطرد المغامسي: "وعن سيئ النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا".

لكن الاعتذار لم يمنع السلطات السعودية من إطاحة المغامسي، وتعيين سليمان الرحيلي (المقرّب من السلطات) إمامًا لمسجد قباء.

ونشر الرحيلي على حسابه في تويتر تغريدة شكر فيها وزيرَ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لثقته فيه وتعيينه إمامًا لمسجد قباء.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع إعفاء المغامسي على نطاق واسع.

https://twitter.com/aboomar52342606/status/1243933972876406785?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/pigeonpostTMP/status/1243908709757132802?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الجيش الإثيوبي يوجه اتهامات خطيرة لمدير منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم (رويترز)

فقه المقاطعة

المقاطعة
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)