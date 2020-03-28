الرئيس الباكستاني يشكر الأزهر الشريف على فتاواه لمجابهة فيروس كورونا

وجه الرئيس الباكستاني عارف علوي الشكر لشيخ الأزهر أحمد الطيب وهيئة كبار العلماء بالأزهر، لإصدارهم فتوى تجيز تعليق صلاة الجماعة والجمعة بالمساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

جاء ذلك في تدوينة له عبر تويتر قال فيها: "أشكر فضيلة الإمام الأكبر وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على موقفهم الحاسم واستجابتهم الفورية بإصدار فتوى بشأن صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد".

وطالب علوي العلماء بباكستان في تغريدة أخرى، باتخاذ قرار مماثل وعاجل؛ بناءً على فتوى كبار العلماء بالأزهر لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في باكستان، مشيرًا إلى أن هذه الفتوى نابعة من مبادئ الإسلام السمحة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قد أصدرت في 15 من مارس/آذار الحالي بيانًا أجازت فيه تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد؛ للتقليل من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما لاقى ردود أفعال إيجابية من مختلف دول العالم الإسلامي؛ لما له من أثر كبير في الحفاظ على التجمعات المسلمة والنفس البشرية من انتشار هذا الوباء.

وأطلق الأزهر الشريف حملة توعوية تهدف للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه، مع الرد على عدد من الاستفسارات الشرعية التي تشغل المواطنين بشأن انتشار الأوبئة والوقاية منها.

وقال الأزهر في بيان، السبت، إن الحملة التوعوية التي يقوم بها المركز الإعلامي للأزهر الشريف، من خلال سلسلة من الفيديوهات التوعوية، وبمشاركة نخبة من العلماء في تخصصات مختلفة، وعلى مختلف المنصات الإلكترونية للأزهر الشريف والتي يجمع كل منها بين اثنين من علماء الأزهر في التخصصين الطبي والشرعي، تتناول عددًا من الموضوعات المهمة التي تشغل الرأي العام والرد على الأسئلة المثارة مؤخرًا حول طرق مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الأزهر أن تلك الحملة تأتي في إطار دعم الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر لجميع قطاعات الأزهر ببذل كافة الجهود لدعم الدولة المصرية في مواجهة هذا الفيروس الفتاك، حتى الوصول لمرحلة القضاء التام عليه.