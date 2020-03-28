البحرين ترفض عودة 31 من مواطنيها وقطر تستقبلهم

قالت قطر إنها استقبلت 31 بحرينيا قدموا إليها من إيران، أمس الجمعة واستقبلتهم في الدوحة بعد رفض المنامة عودتهم إلى بلدهم.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في قطر إنه "في 27 مارس/آذار 2020، وصل 31 مواطنا بحرينيا إلى مطار حمد الدولي على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من إيران.

وبما إن مملكة البحرين لا تسمح بعبور الطائرات التجارية القطرية، تواصل مسؤولون قطريون مع نظرائهم في البحرين للاستفسار عن الطريقة المثلى لعودة الأشقاء البحرينيين إلى وطنهم آمنين".

وأضاف البيان " عرضت دولة قطر على الحكومة البحرينية أن يغادر الأشقاء إلى وطنهم على متن طائرة خاصة، دون أن تتحمل مملكة البحرين أو الأفراد المعنيون تكاليف الرحلة، ولكن السلطات البحرينية رفضت هذا الخيار".

وتابع البيان: "وبما أن صحة وسلامة الجميع في قطر وحول العالم هي أولوية قصوى في هذه الأوضاع الصعبة، قامت وزارة الصحة العامة في دولة قطر بإجراء فحص كورونا (كوفيد_19) المستجد للأشقاء البحرينيين القادمين من إيران، وإدخالهم أحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة أسبوعين، على أن تتحمل دولة قطر تكلفة إقامتهم وعلاجهم".

وأعربت قطر عن أملها أن تستقبل البحرين مواطنيها بعد انتهاء فترة العزل الصحي لهم في قطر، مضيفة في الوقت نفسه استعدادها لاستضافتهم لمدة أطول وتوفير العناية اللازمة لهم.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر حصارا جائرا على قطر منذ 5 يونيو/حزيران 2017، وقطعت الدول الأربع مع الدوحة كل العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية وأغلقت أمامها المجال الجوي والبري والبحري.