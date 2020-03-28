أكثر من 10 آلاف وفاة بكورونا المستجد في إيطاليا

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19-) في إيطاليا عشرة آلاف حالة، مع تسجيل 889 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومع تسجيلها 10023 وفاة، تكون إيطاليا هي البلد الأكثر تأثرا في العالم بالوباء. وسجلت 92 ألفا و472 إصابة.

وأعلن المعهد العالي للصحة في إيطاليا أن نحو 134 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية سجلوا أسماءهم في دورة تدريبية عن بعد.

ووفق بيان للمعهد سجل عدد "أقل بقليل من 134 ألفا" من المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية أسماءهم في الدورة التي تقدم "توجيهات واضحة ترتكز على المعارف العلمية المتوافرة لمواجهة الأزمة الناجمة عن كورونا المستجد (سارس كوف-2)".

وأشار المعهد إلى ان "الرقم يتصاعد يوما تلو الآخر".

وبدأت الدورة في 28 من فبراير/ شباط الماضي وستبقى متاحة إلى 28 من أبريل/ نيسان المقبل، ويجب على المشارك إكمال 16 ساعة تدريبية لإتمام الدورة.

وتم نقل عدد من المصابين الإيطاليين بفيروس كورونا المستجد من ذوي الحالات الصحية الحرجة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.