آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 28 من مارس/آذار

يمضي أكثر من 3 مليارات شخص في العالم، السبت، نهاية أسبوع جديدة قيد الحجر الصحي في مواجهة تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأسفر الوباء عن وفاة أكثر من 30 ألف شخص حتى الآن على الأقل في العالم منذ بداية تفشيه في ديسمبر/كانون أول في الصين ويضرب بقوة أوربا وخصوصا إيطاليا.

وحتى الآن بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 658 ألف شخص حول العالم بينما تعافى أكثر من 141 ألفا.

إيطاليا تسجل ثاني أعلى معدل وفيات يومي

ارتفعت وفيات كورونا في إيطاليا، السبت، إلى 10 آلاف و23 إثر تسجيل 889 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي في العاصمة روما: "إصابات كورونا، وصلت 70 ألفا و65 بعد تسجيل 5 آلاف و974 إصابة جديدة، تعافى منهم 12 ألفا و472".

وأردف: "سجلنا 889 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و23".

وأوضح أن هذا العدد من الوفيات يعد ثاني أعلى رقم يتم تسجيله على أساس يومي، بعد 969 وفاة جرى تسجيلها، الجمعة.

وسجلت منطقة "لومبارديا" (شمال)، الأكثر تضررا بسبب كورونا، السبت، 542 وفاة. وشدد بوريللي على "أهمية اتباع تدابير الحجر الصحي للوقاية من الفيروس".

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إيطالية، السبت، أن الحكومة تعتزم تمديد تدابير الحجر الصحي الصارمة، المطبقة في كافة أرجاء البلاد، التي من المقرر انتهاؤها بحلول 3 أبريل/نيسان المقبل.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

الإصابات بكورونا في أمريكا تتجاوز 115 ألفا

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الولايات المتحدة 115 ألف حالة وتوفي أكثر من 1900 شخص بالمرض في حين قال الرئيس دونالد ترمب إنه يبحث فرض الحجر الصحي في منطقة نيويورك المتضررة بشدة من الوباء.

وطالب عاملون في مجال الرعاية الصحية بالولايات المتحدة، الجمعة، بتوفير المزيد من الأدوات ومعدات الوقاية لمواكبة تزايد عدد المرضى، في حين صارت بعض المستشفيات في مدن نيويورك ونيو أورليانز وديترويت على شفا عدم القدرة على استيعاب المرضى مع تصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وقال ترمب للصحفيين إنه يمكن أن يأمر بفرض الحجر الصحي على ثلاث ولايات هي نيويورك ونيوجيرزي وكونيكتيكت التي سجلت 64 ألف حالة إصابة على الأقل و895 حالة وفاة.

وبدا أيضا أنه خفف تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي سريعا.

وعندما سئل إن كان يعتقد أن الولايات المتحدة ستعاود العمل كالمعتاد بحلول عيد القيامة يوم 12 أبريل تيسان، قال، السبت "سنرى ما سيحدث".

الإمارات تمدد حظر التجول الليلي وقطر تعلن أول وفاة

مددت الإمارات، السبت، حظر التجول الليلي حتى الخامس من أبريل/ نيسان من أجل تعقيم الأماكن العامة لمكافحة فيروس كورونا بينما سجلت قطر أول حالة وفاة بالمرض.

وبدأت الإمارات حملة التعقيم التي تُنفذ فيما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السادسة صباحا يوميا في 26 مارس/ آذار وكان من المقرر أن تنهيها صباح يوم 29 مارس آذار.

وقالت فريدة الحوسني المتحدثة باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي نقلته محطات تلفزيون محلية "كلنا ثقة بتعاون الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار، وبرفع نسبة الالتزام، والبقاء في المنزل خلال فترة".

وأصبحت قطر أحدث دولة خليجية تعلن عن أول حالة وفاة بسبب كورونا فيها وهي لمقيم من بنغلادش.

ومعظم حالات الإصابات في قطر، التي بلغت 590 حالة، لعمال وافدين في البلاد التي يمثل الأجانب معظم القوة العاملة فيها.

ارتفاع حالات الوفاة نتيجة كورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية 319 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا بزيادة 16 في المئة عن يوم الجمعة وليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2314 حالة مع مسارعة الحكومة إلى زيادة عدد أسرة وحدات العناية المركزة في كل أنحاء فرنسا.

ولا تأخذ الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة في الحسبان سوى المتوفين في المستشفيات ولكن السلطات تقول إنها ستكون قادرة على جمع البيانات بشأن المتوفين في دور المسنين اعتبارا من الأسبوع الجاري والذي من المتوقع أن يسفر عن زيادة كبيرة في عدد حالات الوفاة المسجلة.

وقالت السلطات الصحية إن عدد حالات الإصابة المعروفة بكورونا ارتفع إلى 37575 حالة اليوم السبت من 32964 حالة يوم الأحد.

ليبيا تسجل إصابتين جديدتين

قالت السلطات الليبية، السبت، إنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا بعد الإعلان عن أول إصابة في البلاد الأسبوع الماضي بينما حذرت وكالات إغاثة دولية من كارثة إذا تفشى المرض.

وذكر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن الحالتين الجديدتين اكتُشفتا في مدينتي طرابلس ومصراتة لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى. وكانت الإصابة الأولى التي أعلن عنها يوم الاثنين لرجل عاد إلى ليبيا من الخارج في الآونة الأخيرة.

حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز الألف في اليونان

أعلنت السلطات الصحية في اليونان رصد 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1061 حالة منذ تسجيل أول حالة في البلاد يوم 26 فبراير/ شباط.

وقال سوتيريس تسييودراس ممثل وزارة الصحة إن 32 شخصا توفوا بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس.

وفرضت اليونان حظر التجوال حتى أوائل أبريل/ نيسان كما فرضت قيودا على تنقل الناس باستثناءات قليلة. وأغلقت أيضا حدودها أمام رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك رعايا إسبانيا وإيطاليا لاحتواء انتشار الفيروس.

والزيادة في حالات الإصابة في اليونان متدرجة ومطردة إلى الآن.

ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب كورونا في تركيا إلى 108

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات، السبت، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 1704 حالة لتصبح 7402.

عدد المتوفين بكورونا في سويسرا يصل إلى 235

قالت وزارة الصحة العامة في سويسرا، السبت، إن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 235 بينما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 13213 لكن مسؤولين قالوا إن أسوأ مخاوفهم لم يتجسد إلى الآن.

وكان عدد المتوفين، أمس الجمعة، 197 شخصا في حين كان عدد حالات الإصابة 12161.

ونشرت الدولة الواقعة في جبال الألب، التي يسكنها 8.6 مليون نسمة، وحدات طبية عسكرية في المستشفيات لتقديم المساعدة في مناطق مثل تيتشينو المتاخمة لإيطاليا المتضررة بشدة من المرض، كما بدأت في فحص مخزونها الاستراتيجي من الأدوية لتغطية الطلب المتزايد.

إسبانيا.. وفيات كورونا تصل 5690

سجلت إسبانيا، السبت، 832 حالة وفاة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و690، بحسب وزارة الصحة.

وتعد هذه أعلى حصيلة وفاة تسجلها إسبانيا في غضون 24 ساعة منذ انتشار الفيروس فيها.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها إن حالات الإصابة زادت بنسبة 12% عن حصيلة، الجمعة، إذ أن العدد ارتفع إلى 72 ألفا و248 وذلك بعد تسجيل 8 آلاف و189 إصابة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإن هناك 4 آلاف و575 مصابا يرقدون في العناية المركزة.

ارتفاع حالات الوفاة في بريطانيا إلى 1019

قالت بريطانيا إن 1019 شخصا توفوا بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بفيروس كورونا بحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، الجمعة، بزيادة 260 شخصا في المجمل عن الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وبلغ عدد الحالات التي ثبت إصابتها بكورونا 17089 حالة بحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، السبت، مقارنة بعدد تم تصحيحه رسميا وبلغ 14543، الجمعة.

وقال ستيفن باويس مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، السبت، إن بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسنا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف حالة وفاة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت أن وحدات العناية المركزة في لندن لم تمتلئ بعد. وأشار إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 48582 وأن 325 شخصا توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6294 حالة مقارنة باليوم السابق في حين قفز عدد الوفيات بواقع 55 حالة.

المغرب

أعلن المغرب، السبت، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 24؛ إثر تسجيل 3 حالات جديدة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لممثل مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، محمد المرابط.

وقال المرابط إن المملكة سجلت أيضا 26 إصابة جديدة؛ موضحا أن حالات الإصابة والوفيات الجديدة جرى تسجيلها بين السادسة من مساء الجمعة والسادسة من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن عدد الإصابات ارتفع إلى 359، ضمنهم 24 وفاة و11 تماثلوا للشفاء.

مصر تسجل 6 وفيات ترفع العدد إلى 36

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، ارتفاع وفيات كورونا إلى 36 بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وقالت الصحة في بيان: "حالات الوفاة بالفيروس بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط (شمال)، المنيا (وسط)، وبورسعيد (شرق)".

وقالت: "تم تسجيل 40 إصابة جديدة، بينهم أردني الجنسية و39 مصريًا من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا".

وأضافت: "إجمالي الإصابات بالفيروس حتى السبت، 576، من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 وفاة".

طوكيو تسجل أكثر من 50 إصابة جديدة

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، السبت، أن طوكيو سجلت أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو ما يمثل زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات.

وطلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من سكان العاصمة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حتى 12 أبريل/ نيسان وذلك في أعقاب زيادة حالات الإصابة بالعدوى التي قالت إنها جعلت طوكيو قريبة من إعلان حالة الطوارئ.

سنغافورة تسجل 70 إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة في سنغافورة إن البلاد سجلت 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 802.

93 حالة وفاة جديدة بكورونا في هولندا

سجلت هولندا 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 639 في حين بلغت حالات الإصابة المؤكدة الجديدة 1159 في زيادة صغيرة لحالتي الوفاة والإصابة مقارنة باليوم السابق.

وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا، السبت، في تقريره اليومي "إذا استمر هذا النهج فسيكون من الممكن التوصل خلال بضعة أيام لمعرفة إن كانت إجراءات (التباعد الاجتماعي) تحقق نجاحا أم لا".

وقال المعهد إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصلت حتى الآن إلى 9762.

روسيا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 7

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في روسيا إلى 7 حالات إثر تسجيل وفاة جديدة في العاصمة موسكو.

وذكرت مديرية صحة موسكو، في بيان أن امرأة (69 عاما) مصابة بالفيروس، كانت تعاني من أمراض مزمنة، توفيت في موسكو.

وفي سياق متصل قررت موسكو إغلاق المعابر الحدودية البرية ورحلات السكك الحديدية لخارج البلاد اعتبارا من 30 مارس/آذار الجاري.

وبلغ عدد إصابات كورونا في روسيا، ألفا و264 إصابة.

الجزائر.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 29 والإصابات لـ454

أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، تسجيل 3 وفيات و45 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الوفيات إلى 29، والإصابات إلى 454.

وقال جمال فورار الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي: "الإحصائيات الجديدة تشير إلى تسجيل 29 وفاة، وتعافي 31 مصابا من الفيروس من بين 454 إصابة".

وأوضح أن محافظة البليدة جنوب العاصمة التي تعد بؤرة الفيروس سجلت وحدها 192 إصابة منها 9 حالات وفاة من الإجمالي.

ويبدأ السبت توسيع الحجر الصحي الليلي إلى 9 محافظات جديدة أغلبها شمالي البلاد وهي باتنة، وسطيف، وقسنطينة (شرق)، وتيزي وزو، وبومرداس، وتيبازة، والمدية (وسط)، ووهران (غرب) ووالوادي (جنوب).

والإثنين الماضي، تقرر عزل محافظة البليدة جنوب العاصمة، التي تعد بؤرة الفيروس إلى جانب حجر ليلي بالعاصمة (حظر تجوال) لمدة 10 أيام.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 629 ألفا، توفي منهم أكثر من 28 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 138 ألفا.

فيتنام تسجل 11 حالة إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة في فيتنام 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 174 حالة في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

كانت فيتنام قد قالت في منتصف فبراير/ شباط إن جميع حالات الإصابة لديها وعددها 16 آنذاك قد تعافت لكنها تكافح منذ ذلك الحين حالات إصابة لأشخاص قادمين من الخارج وفيتناميين جاءوا من أماكن أخرى ظهر فيها المرض.

وقالت وزارة الصحة الفيتنامية إن عدد الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس بلغ 1729 وإنها أجرت 35808 اختبارات في فيتنام.

ولم تسجل وزارة الصحة أي حالات وفاة بالفيروس.

ارتفاع وفيات العراق إلى 42 وإصابات لبنان 412

وارتفع السبت، عدد ضحايا فيروس كورونا في كل من العراق ولبنان، بعد تسجيل حالتي وفاة في العراق، و21 إصابة في لبنان، بحسب إحصائيات رسمية.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع وفيات كورونا إلى 42 والإصابات إلى 506، بعد تسجيل حالتي وفاة و48 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان إن "إجمالي الإصابات بلغت 506 بينهم 42 حالة وفاة، 131 حالة تعافي".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع إصابات كورونا إلى 412 حالة بعد تسجيل 21 حالة جديدة".

وسجل لبنان حتى مساء الجمعة، 8 وفيات من إجمالي عدد الإصابات، بحسب إحصائيات رسمية.

139 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن عدد الوفيات في إيران بسبب تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 2517، السبت، بعد وفاة 139 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المتحدث في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها حتى الآن ارتفع بواقع 3076 إلى 35408. وأضاف أن 3206 أشخاص في حالة حرجة.

كان الرئيس حسن روحاني قد طمأن في وقت سابق اليوم مواطني إيران، إحدى أكثر الدول تضررا بالوباء، قائلا إن المنظومة الصحية بالبلاد قوية وقادرة على التعامل مع أي تصاعد سريع في وتيرة المرض.

وفي تصريحات بثها التلفزيون قال روحاني إن حكومته خصصت 20 في المئة من الميزانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وفاة طبيب في أوزبكستان متأثرا بفيروس كورونا

قالت وزارة الرعاية الصحية في أوزبكستان إن طبيا توفي، السبت، بعد أن حاول دون جدوى علاج نفسه من إصابته بفيروس كورونا التي أبقاها طي الكتمان.

وأضافت الوزارة في بيان أن الطبيب البالغ من العمر 39 عاما كان على اتصال بأول مريض في أوزبكستان يصاب بالفيروس ويبدو أنه التقط العدوى منه.

وجرى نقل الطبيب إلى أحد المستشفيات في 26 مارس آذار، بعد تدهور حالته لكنه توفي بعد ذلك بيومين ليصبح ثاني مريض يموت متأثرا بفيروس كورونا في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأكدت أوزبكستان 104 حالات إصابة بالفيروس وأغلقت جميع أقاليمها ومنعت المواطنين من مغادرة منازلهم باستثناء الذهاب إلى العمل أو لشراء السلع الأساسية.

ماليزيا تسجل 159 حالة إصابة جديدة

سجلت ماليزيا 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 2320 حالة وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات من الفيروس زاد حالة واحدة إلى 27 حالة.

إندونيسيا تعلن 109 حالات إصابة جديدة

قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، السبت، إنه جرى تسجيل 109 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1155 حالة.

وأضاف أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 15 وفاة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 102، في حين تعافى 59 شخصا من الفيروس.

وجرى احتساب الحصيلة على مدى الساعات الأربع والعشرين المنقضية في تمام الساعة 0500 بتوقيت غرينتش.

إصابات جديدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة

قال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية، السبت، إن الأراضي الفلسطينية سجلت ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 97.

وأضاف إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي في رام الله أن الحالات الجديدة هي أربع حالات في قريتي أرطاس وبيت ازكاريا من قرى محافظة بيت لحم وهم أقارب لامرأة أعلنت إصابتها، أمس الجمعة.

وتابع ملحم قائلا "هناك أيضا حالة في حزما (بلدة شرق القدس) لشاب عمره 29 سنة والثانية في القبيبة (قرية غرب رام الله) وهي شقيقة إحدى المصابات في قرية بدو وهي في العشرينات من العمر".

وأوضح ملحم أن الإصابات الجديدة تدل على أن حدوثها جاء بسبب مخالطة مصابين بالفيروس.

ودعا إلى تجنب الزيارات العائلية والحرص على التباعد الاجتماعي في هذه الظروف.

تايلاند تسجل 109 إصابات جديدة

قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الوضع الخاص بمرض كوفيد-19 في تايلاند، السبت، إن تايلاند سجلت 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1245 وست وفيات.

وأضاف المتحدث أن أحدث حالة وفاة هي لمريض كان يعاني بالفعل من بعض المضاعفات الصحية.

كورونا تسجل أعلى معدل إصابة يومي في إسرائيل

سجلت إسرائيل، السبت، 584 إصابة جديدة بـ"كورونا"، في أعلى معدل إصابات يومي منذ اكتشاف الفيروس بها.

أعلنت ذلك وزارة الصحة الإسرائيلية، موضحة في بيان لها أن إجمالي حالات الفيروس ارتفع بذلك إلى 3619 منها 12 وفاة و89 تماثلت للشفاء.

وأوضحت الوزارة أن 54 من إجمالي الإصابات في "حالة خطيرة"، بينما "تماثل للشفاء 89 آخرين"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني.

على صعيد متصل، ذكرت صحيفة "معاريف" على موقعها الإلكتروني، أن إسرائيليا توفي في إيطاليا، السبت، بسبب إصابته بكورونا.

ويتراوح عدد الفحوصات التي تجريها إسرائيل حاليا ما بين 5 إلى 6 آلاف يومياً.