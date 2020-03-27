هل للمرض رائحة؟ تجربة لمعرفة قدرة الكلاب على اكتشاف إصابات كورونا

تعاونت مؤسسة لرعاية الكلاب ببريطانيا مع علماء من مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي وجامعة دورام لمعرفة إن كان يمكن للكلاب الكشف عن إصابات كورونا من خلال حاسة الشم القوية لديها.

وهذه الدراسة تأتي عقب بحث سابق أظهر قدرة الكلاب على اكتشاف الإصابات بالملاريا من خلال حاسة الشم وهي تستند إلى الاعتقاد بأن كل مرض يتميز برائحة مختلفة.

وأوضحت مؤسسة (ميديكل ديتكشن دوغز) الخيرية البريطانية أنها بدأت الاستعدادات لتدريب كلاب في غضون ستة أسابيع "للمساعدة في توفير تشخيص سريع ومن دون إدخال معدات طبية إلى الجسم، في محاولة لوضع حد للوباء".

وقامت المؤسسة في السابق بتدريب كلاب على الكشف عن أمراض مثل السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية عن طريق شم عينات مأخوذة من المرضى.

ويمكن لهذه الحيوانات أيضا اكتشاف التغيرات الطفيفة في درجة حرارة الجلد ما يجعلها مفيدة لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من الحمى.

الكلاب يمكنها فعل ذلك

قالت كلير غيست من المؤسسة البريطانية ورئيستها التنفيذية" من حيث المبدأ، نحن متأكدون من أن الكلاب يمكنها اكتشاف كوفيد 19″ مضيفة "نحن نبحث الآن في طريقة آمنة يمكننا من خلالها التقاط رائحة الفيروس من المرضى وتقديمها للكلاب".

وأوضحت" الهدف من ذلك هو أن تكون الكلاب قادرة على فحص الأشخاص بمن فيهم الذين ليس لديهم أعراض وإخبارنا إن كانوا بحاجة إلى الخضوع للفحوص اللازمة.

وأضافت "ستكون هذه الطريقة سريعة وفعالة كما ستساهم في الحد من استخدام موارد اختبار خدمة الصحة الوطنية المحدودة واللجوء إليها فقط حين تكون هناك حاجة فعلية لذلك".

ويمكن نشر الكلاب في المطارات عند انتهاء تفشي الوباء لتحديد هوية الأشخاص الذين يحملون الفيروس، ما يساعد على منع ظهور المرض مرة أخرى، وفقا لستيف ليندسي من جامعة دورام.