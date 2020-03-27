محمد بن زايد يهاتف بشار الأسد لمواجهة كورونا

قال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة إنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس النظام السوري بشار الأسد لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وكتب ابن زايد على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية".

بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 27, 2020

وتابع ابن زايد: "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

اتصال هاتفي بين الرئيس #الأسد ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد خلاله بن زايد دعم الإمارات للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية.. مشيرا إلى أن سورية لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة.. pic.twitter.com/ndxVHCFZKw — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 27, 2020

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2018 ووثقت العلاقات بعد أن كانت ذات يوم تدعم معارضين يحاربون الأسد.

وأشاد القائم بالأعمال الإماراتي في سوريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بـ"القيادة الحكيمة" للأسد.

وفي حديثه خلال حفل بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، عبر القائم بالأعمال الإماراتي عبد الحكيم النعيمي عن أمله في أن "يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع سوريا تحت قيادة السيد الرئيس بشار الأسد."

ووجه نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في الحفل الشكر للإمارات على دعمها. وقال إن "سوريا لن تنسى أن الإمارات وقفت إلى جانبها في حربها على الإرهاب."