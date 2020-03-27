للوقاية من كورونا.. أنفاق لتعقيم الجسم بالكامل في تركيا (فيديو)

نشر رئيس بلدية أوردو في تركيا محمد حلمي غولر، على تويتر مقطع فيديو لأنفاق لتعقيم الجسم بالكامل، تم تركيبها في الطرقات للمساعدة في تطهير والتعقيم للأهالي والمارّة على الطرقات.

وأظهر مقطع الفيديو عدة أشخاص وهم يعبرون تلك الأنفاق ليعقموا أنفسهم، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أعلن الخميس، وفاة 16 شخصا بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 75 حالة.

وأوضح قوجة، أن الإصابات ارتفعت إلى 3 آلاف و629.. ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية.

وقال الوزير في تغريدة نشرها على تويتر أمس الخميس "تم إجراء 5 آلاف و35 اختبارا واليوم أجرينا 7 آلاف و286 اختبارا، أظهرت إصابة 1196 شخصا بالفيروس".

تعقيم أحد الأسواق في إسطنبول-25 مارس

البقاء في المنازل

من ناحية أخرى قالت الحكومة التركية يوم الخميس إنها قد تصدر أمرا بالبقاء في المنازل إذا استمر انتشار العدوى بفيروس كورونا، في الوقت الذي فرضت فيه مزيدا من القيود على خروج المستلزمات الطبية من البلاد.

كما أصدرت الحكومة مرسوما أمس الخميس يفرض على الشركات الحصول على إذن من السلطات لتصدير المستلزمات الطبية المستخدمة في دعم الجهاز التنفسي نظرا لتزايد الطلب المحلي عليها.

ويشمل القرار أجهزة التنفس الصناعي والمعدات ذات الصلة ومولدات الأكسجين وأنابيب التغذية الهوائية وأجهزة المراقبة في العناية المركزة ومعدات طبية أخرى.

وأعلن مجلس التعليم العالي إنه لن تكون هناك فصول دراسية في فصل الربيع، وسيستمر التعلم من بعد مع تأجيل امتحانات الجامعات إلى 25 و26 يوليو تموز.

من جهة أخرى، قالت الحكومة المركزية إنه يتعين تأجيل جميع اجتماعات البلديات في أبريل نيسان ومايو أيار ويونيو حزيران إلا في حالة الظروف الاستثنائية.