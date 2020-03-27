لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 27 من مارس/آذار

وصل عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في عموم العالم قرابة الـ27 ألفا، بحسب موقع "Worldometer" الإلكتروني المتخصص في تحديث المعطيات الخاصة بالفيروس.

وحتى الآن بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 590 ألف شخص حول العالم فيما تعافى أكثر من 132 ألفا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن إيجاد لقاح لفيروس كورونا سيستغرق على الأقل مدة تراوح بين 12 ـ 18 شهرا.

وأفاد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بمدينة جنيف السويسرية، أن "العالم سجل إلى الآن، أكثر من 590 ألف إصابة بكورونا، وقرابة 27 ألف وفاة".

وأضاف: "هذه أرقام مأساوية، لكن لنتذكر أن مئات آلاف الأشخاص لا يزالون على قيد الحياة حول العالم".

وأعلنت إيطاليا، اليوم، تسجيل ما يقارب ألف وفاة خلال 24 ساعة، في حين سجلت الولايات المتحدة 18 ألف إصابة خلال يوم واحد، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من تطور دراماتيكي لانتشار الفيروس في أفريقيا، وقال صندوق النقد الدولي إن الوباء أدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود.

وبهذه الوفيات الجديدة في إيطاليا يرتفع العدد الإجمالي للوفيات فيها إلى 9134، أي بزيادة 969 حالة منذ أمس الخميس، غير أن وتيرة انتشار العدوى تواصل التراجع، حيث سجلت نسبة الحالات الجديدة المسجلة نموا 7.4% وهي الأدنى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد قبل أكثر من شهر.

وفي الولايات المتحدة، أودى الفيروس بحياة 345 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، مما يمثل رقما قياسيا يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 1438 حالة وفاة.

وباتت الولايات المتحدة الأولى عالميا في عدد الإصابات المعلنة رسميا (98080) بعد تسجيل حوالي 18 ألف إصابة جديدة خلال يوم.

كما سجلت السلطات الطبية في إسبانيا 769 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4934 وفاة جراء الوباء.

وتوقعت دراسة بريطانية نشرت، اليوم، أن تسجل أوربا عشرات الآلاف من حالات الوفاة المتعلقة بفيروس كورونا هذا العام، وفق أفضل سيناريو.

وقدر باحثون في جامعة "إمبريال كوليدج" في لندن أن 279 ألف شخص سيفارقون الحياة في منطقة أوربا ووسط آسيا -التي تضم روسيا- خلال الأيام الـ250 المقبلة إذا اتخذت جميع الدول الإجراءات المشددة التي تطبق بالفعل في معظم الدول الأوربية.

وأضاف الباحثون أنه في مختلف أنحاء العالم هناك 1.9 مليون شخص ربما يقضون نحبهم هذا العام إذا استخدمت جميع الدول إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأشارت تقديرات الباحثين إلى أنه إذا لم تتخذ الحكومات أي إجراء على الإطلاق ربما تصل حصيلة الوفيات إلى 40 مليونا وحصيلة المصابين إلى سبعة مليارات شخص.

وقال باتريك والكر -وهو أحد معدي التقرير- "تشير تقديراتنا إلى أن العالم سوف يواجه وضعا طارئا صحيا عاما حادا غير مسبوق في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأضاف "تشير نتائجنا إلى أن جميع الدول تواجه خيارا بين إجراءات مكثفة ومكلفة لمواجهة انتقال الفيروس أو المخاطرة بأنظمة صحية تفوق قدرتها الاستيعابية بشكل سريع".

وقال المدير الإقليمي لأفريقيا بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن القارة تواجه "تطورا دراماتيكيا" لوباء كورونا.

وأوضح ماتشيديسو ريبيكا مويتي في تصريحات تلفزيونية أن من بين 47 دولة أفريقية هناك 39 دولة متضررة حاليا مقارنة بدولة واحدة قبل شهر واحد فقط.

وأضاف أن هناك نحو 300 حالة إصابة بالفيروس يوميا، داعيا الدول الأفريقية إلى تكثيف الإجراءات الاحترازية.

وشدد مويتي على أن القارة ليست مجهزة بشكل جيد للتعامل مع أزمة صحية كبيرة.

ما هي آخر التطورات؟

ارتفاع الإصابات في مصر إلى 536 منهم 30 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 6 وفيات و41 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 536 منهم 30 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تسجيل 41 إصابة جديدة، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا".

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل "وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة".

روسيا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 5 حالات

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في روسيا، الجمعة، إلى 5 حالات، إثر تسجيل وفاة في العاصمة موسكو.

وذكر "المركز الروسي لمكافحة عدوى فيروس كورونا والوقاية منه" (حكومي)، في بيان، إن مصابة بالفيروس (56 عاما)، فقدت حياتها في موسكو.

وأوضح أن الفقيدة كانت تعاني من مرض الالتهاب الرئوي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبلغت إصابات كورونا في روسيا، ألف و36، إثر تسجيل 196 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الصحة والعمل وحماية المجتمع في مولدوفا، فيوريكا دومبرافيانو، في بيان، ارتفاع إصابات كورونا إلى 199، عقب تسجيل 22 إصابة جديدة، مقابل اثنين من الوفيات.

وفي جورجيا جرى تسجيل حالتي إصابة ليرتفع العدد إلى 83 بينما تعافى 14 شخصا، حسب معطيات رسمية.

من جانب آخر، اتخذ مجلس الوزراء الأذري، مزيد من تدابير مكافحة كورونا، بينها منع تنقل السيارات بين معظم المدن، باستثناء سيارات الإسعاف، والإنقاذ، والشاحنات.

كما شملت التدابير إغلاق كافة المقاهي والمطاعم باستثناء المحلات التجارية والصيدليات إضافةً إلى الحدائق وأماكن الاستراحة العامة بداية من 29 مارس/آذار الحالي.

وبلغت إصابات كورونا في أذربيجان 147، والوفيات 3، حتى مساء الجمعة.

الإمارات.. 72 إصابة ترفع الإجمالي إلى 405

أعلنت الإمارات، الجمعة، تسجيل 72 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 405 من ضمنهم وفاتان و50 حالة تماثلت للشفاء.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها "سجلت 72 إصابة جديدة لمواطنين وأشخاص من جنسيات مختلفة بعد إجراء فحوصات لهم".

وأوضحت أن "معظم المصابين هم مخالطين لحالات سابقة وبعضهم عائد من الخارج، وتم إجراء كشف مبكر لهم وظهرت نتائجه إيجابية".

وأضافت أنه "تم شفاء 3 حالات جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 50 معظمهم من جنسيات مختلفة".

تركيا: 17وفاة جديدة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الجمعة، تسجيل بلاده 17 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 92.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قوجة، في العاصمة أنقرة، أوضح فيه أن تركيا سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2069 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 آلاف و698، بينهم 344 في العناية المركزة.

وأكد الوزير التركي أن 42 مصابا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفى.

وشدد قوجة على ضرورة تقليل الاختلاط بين المواطنين، عبر تقليص ساعات وأيام العمل، وإعادة ترتيب جدول الإجازات.

وبيّن أن الوزارة تسجل كافة الإصابات والوفيات في الولايات التركية، مشيرا أن بعض الولايات سجلت إصابات أكثر من غيرها، دون أن يفصح عن توزيع الإصابات.

وأعرب عن رفض حكومة بلاده بمبادرة شخصيات أو مؤسسات خاصة، باستيراد أدوات فحص فيروس كورونا، دون إذن من وزارة الصحة.

وأضاف أن وزارة الصحة وزعت على كافة المستشفيات في عموم البلاد، 3 ملايين و615 ألف كمامة من طراز "إن 95" التي يستعملها الأطباء.

وقال قوجة إن المجلس العلمي التركي عقد، الجمعة، أحد أهم اجتماعاته لمناقشة تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح أن أعضاء المجلس توصلوا إلى قناعة تتمثل بضرورة الحاجة لتدابير أشد لمنع انتشار الفيروس، وأهمها العزل، وتجريد الوباء عن الأصحاء، ما يستدعي تقليص الحركة الاجتماعية إلى أدنى درجة.

وأضاف أنه من الممكن التفكير في عزل المدن (التركية) عن بعضها، للحيلولة دون انتقال الفيروس من مدينة إلى أخرى.

وأكد أنه نقل للرئيس رجب طيب أردوغان توصيات المجلس العلمي حول منع انتشار الفيروس، وأن الرئيس سيقيّم هذه التوصيات.

المغرب.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 333 بينهم 21 وفاة

أعلن المغرب، الجمعة، ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 333، بينهم 21 وفاة، إثر تسجيل 11 وفاة و58 إصابة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لممثل مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، محمد المرابط.

وقال المرابط إن "المغرب سجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا رفعت إجمالي الوفيات إلى 21".

وأضاف أن "المملكة سجلت 58 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 333".

وأردف: "بلغ عدد المتعافين من الفيروس 11 شخصا". والرقم الإجمالي للمصابين في المغرب (333) يشمل الوفيات والحالات التي تعافت من المرض.

23 إصابة في الأردن يرفع الإجمالي إلى 235

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 235، إثر تسجيل 23 إصابة جديدة.

وقال وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة سجلت "23 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 235".

وأضاف أن "16 مصابا (من الإجمالي) تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفى".

وأدى الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات في الأردن إلى اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات والتدابير للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وكان الأردن قد فعّل قانون "الدفاع" (الطوارئ)، الذي يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، كما دخل الجيش على خط المواجهة.

وفرضت الحكومة "حظر تجوال" مفتوح، بدأ السبت الماضي، وأغلقت العاصمة عمان والمحافظات، أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها.

كما قررت الخميس، عزل محافظة إربد، شمالي البلاد بالكامل عن باقي محافظات المملكة.

وتعد أربد أكثر محافظات المملكة تسجيلا للإصابات منذ بدء الإعلان عنها.

الجزائر.. إصابات كورونا تبلغ 409 بينهم 26 وفاة

أعلنت الجزائر، الجمعة، تسجيل حالة وفاة، و42 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 409، توفى منهم 26.

وقال جمال فورار الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي: "حالة الوفاة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة هي لامرأة تبلغ من العمر 71 سنة عادت من الخارج".

وأوضح فورار أن الوزارة "سجلت 42 إصابة جديدة، بعد إجراء الفحوصات".

وأضاف أن إجمالي المتعافين من الفيروس بالمستشفيات استقر مثل يوم الخميس، عند 29 حالة.

قطر.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 562

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، تسجيل 13 حالة إصابة بكورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 562.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا إلى قطر، وأخرى لمخالطين".

وذكرت أن "عدد الحالات المتعافية بلغ 43″، مشيرة إلى أنه "لم يتم تسجيل حالات وفاة حتى الآن".

وأمس الخميس، قررت السلطات القطرية، فرض إغلاق تام للأعمال التجارية غير الضرورية، مثل المقاهي ومراكز دعم التعليم وخدمات التسلية والترفيه ومحلات تجهيز الأفراح والمناسبات، ابتداءً من الجمعة.

وأكدت السلطات على أنه "لا تهاون في تطبيق القانون والإجراءات ذات الصلة على جميع المخالفين".

السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1104، عقب تسجيل 92 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنها "سجلت 92 إصابة جديدة بكورونا، 46 منها في العاصمة الرياض".

وأضافت: أن "بقية الحالات تتوزع على المدينة المنورة (19)، القطيف (10)، جدة (7)، الدمام (4)، الظهران وبريدة (2)، الهفوف والخبر (1)".

وأشارت الصحة إلى أن "عدد الحالات المتعافية بلغت 35 بعد تسجيل حالتي تعافي اليوم".

لبنان.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 7

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 7 بعد تسجيل حالة جديدة. جاء ذلك في التقرير اليومي للوزارة حول مستجدات كورونا.

وأفادت الوزارة أن حالة الوفاة تم تسجيلها "لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي ببيروت".

وأوضحت أن عدد الإصابات المثبتة مخبريا بلغ 391 بعد تسجيل 23 حالة.

وأشارت أن عدد الحالات التي شفيت بلغ 23 حالة.

إيطاليا لم تصل بعد إلى ذروة وباء فيروس كورونا

قال سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة في إيطاليا، الجمعة، إن البلاد لم تصل إلى ذروة وباء فيروس كورونا بعد.

وقال في مؤتمر صحفي "لم نصل إلى الذروة ولم نتجاوزها".

ومع ذلك أضاف بروسافيرو أن هناك "دلائل على تباطؤ" في أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الذروة ربما لا تكون بعيدة وبعدها ستشهد الحالات الجديدة اتجاها ملحوظا للانخفاض.

وقال "عندما يبدأ التراجع سيعتمد حجمه على سلوككم" مشيرا إلى مدى استعداد الإيطاليين لاحترام القيود على التنقل التي فرضها الإغلاق الحكومي.

سويسرا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة و197 حالة وفاة

قالت هيئة الصحة العامة السويسرية إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 197 حالة.

وذكرت أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 12161 حالة من 10714 أمس الخميس.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة السويسرية تحديثا في وقت لاحق اليوم حول جهودها لوقف انتشار المرض.

إسرائيل.. ارتفاع وفيات كورونا

سجلت إسرائيل رابع وفاة بفيروس كورونا، الجمعة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 12.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق الجمعة، إصابة 3035 بفيروس كورونا بينهم 49 في حالة صحية صعبة.

بلجيكا.. 69 وفاة جديدة ترفع الحصيلة إلى 289

سجلت بلجيكا، الجمعة، 69 حالة وفاة جديدة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 289.

وأظهرت إحصائيات أن حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا ارتفعت إلى 7 آلاف و284، وذلك بعد تسجيل ألف و49 إصابة.

ارتفاع إصابات كورونا في تونس وعمان والكويت

ارتفعت، الجمعة، حصيلة ضحايا فيروس كورونا في كل من تونس وسلطنة عمان والكويت.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 6 بعد تسجيل حالة جديدة بولاية تطاوين (جنوب)، وارتفاع عدد الإصابات إلى 227 حالة بعد تسجيل 30 حالة جديدة. وقالت الصحة أن الـ30 حالة جديدة كانت من بين 282 تحليلا مخبريا تم القيام بها.

أما في سلطنة عمان، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 131.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنين، 10 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر، فيما تخضع 4 حالات للتقصي الوبائي. وأكدت الوزارة أن 23 حالة تماثلت للشفاء.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 225.

ارتفاع وفيات بريطانيا إلى 759

قالت بريطانيا إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 759 أمس الخميس وإن عدد المصابين ارتفع إلى 14579.

وقبل ذلك بأربع وعشرين ساعة كان عدد حالات الوفاة 578 مما يعني أن الرقم قفز بنسبة 31 في المئة.

والعدد هو سابع أعلى حصيلة في العالم بعد إيطاليا وإسبانيا والصين وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وفقا لإحصاء لرويترز.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن المرضى تراوحت أعمارهم بين 29 و98 عاما، مضيفين أنهم جميعا باستثناء أربعة كانوا يعانون من أمراض أخرى.

وفيات العراق 38 والإصابات ترتفع في فلسطين والصومال

بلغت وفيات فيروس كورونا الجمعة في العراق 38، فيما ارتفعت الإصابات في فلسطين والصومال، وفق إحصاءات رسمية.

في العراق، أعلنت دائرة صحة محافظة النجف (جنوب) تسجيل وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 38.

وقالت الدائرة في بيان إن "مصاباً بفيروس كورونا يبلغ 70 عاما توفي اليوم، فيما تعافي اثنان من المصابين".

وحالة الوفاة هي الثانية التي تسجل الجمعة بعد إعلان دائرة صحة محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وفاة مصابة تبلغ من العمر 56 عاماً.

وحتى الخميس، أعلنت الصحة العراقية، تسجيل 382 إصابة بالفيروس في عموم البلاد.

في السياق، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 91.

وقال ملحم في مؤتمر صحفي إنه "تم تسجيل 5 إصابات بكورونا في بلدة بدّو شمال غرب القدس، وإصابة عاملين فلسطينيين داخل مستوطنة إسرائيلية (لم يسمها)، ليرتفع عدد المصابين إلى 91.

وتتشكل الإصابات من 9 حالات في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الصومالية تشخيص حالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا لشخص أجنبي. وأضافت في بيان أن الحالة المكتشفة تعود لعامل أجنبي في شركة متعاقدة مع الأمم المتحدة، دون توضيح جنسيتها.

جنوب إفريقيا تسجل أول حالة وفاة بكورونا

أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مكيزي، الجمعة، وفاة أول شخص بفيروس كورونا في البلاد.

وأشار مكيزي في تغريدة على تويتر أن الشخص المصاب بكورونا فارق الحياة في مستشفى بولاية كيب الغربية.

ولفت إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد تجاوز الألف.

والخميس، كان عدد الإصابات في جنوب إفريقيا، 709 حالة.

ألمانيا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 270

ارتفعت، الجمعة، حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" في ألمانيا إلى 270، إثر تسجيل 48 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب موقع "Coronavirus-Monitor" الإلكتروني، الذي يجمع أحدث المعطيات من السلطات الصحية المحلية، ارتفعت وفيات كورونا إلى 270، والإصابات إلى 44 ألفا و 439 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

بدورها، استبعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مساء الخميس، تخفيف إجراءات الحجر الصحي، مؤكدة أن الإصابات استمرت في الارتفاع بسرعة خلال اليومين الماضيين.

وشددت الحكومة هذا الأسبوع القيود المفروضة لمكافحة "كورونا"، وحظرت أي اتصال بين أكثر من شخصين في الأماكن العامة.

وأصدرت الولايات الفيدرالية أوامر بإغلاق جميع المتاجر غير الضرورية، مع اقتصار المطاعم على تسليم الوجبات الجاهزة وخدمة التوصيل.

وتعد ألمانيا ثالث أكثر البلدان تضررا من جائحة "كورونا" في أوربا إلا أن حصيلة الوفيات حتى الآن أقل بكثير من الدولتين الأكثر تضررا، إيطاليا وإسبانيا.

هولندا تسجل 112 حالة وفاة جديدة

قالت السلطات الصحية الهولندية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 1172 حالة أو 16 بالمئة إلى 8603 حالات إلى جانب 112 وفاة جديدة.

وتبلغ حصيلة الوفيات في هولندا الآن 546 حالة.

وقال معهد الصحة الهولندي الوطني في تقريره اليومي إن هناك تباطؤا على ما يبدو في وتيرة انتشار الفيروس.

وعبر عن أمله في أن يكون قادرا على البت "في غضون أيام" في فاعلية إجراءات التباعد الاجتماعي وغيرها التي جرى تطبيقها في منتصف الشهر الجاري في إبطاء انتشار الفيروس.

وفاة 50 مواطنا تركيا في 8 دول

أعلنت وزارة الخارجية التركية عن وفاة 50 مواطنا تركياً في 8 دول أجنبية جراء فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح لنائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم كران، في تصريح للصحفيين الجمعة في العاصمة أنقرة.

ورداً على سؤال أحد الصحفيين عن عدد المواطنين الأتراك الذين فقدوا حياتهم جراء كورونا في الخارج، قال كران "مع الأسف العدد في تزايد، ووفقاً للمعلومات التي وردتنا لغاية اليوم توفي 50 من مواطنينا في ثمانية دول مختلفة في العالم جراء الفيروس".

وأضاف أن 151 مواطناً تركياً آخراً أظهرت التحليلات التي أجريت لهم أصابتهم بفيروس كورونا في دول أخرى، مؤكداً أنهم يتابعون عن كثب أوضاع المصابين الأتراك.

وأشار إلى أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو يتابع أوضاع المواطنين الأتراك في الخارج الذين بحاجة للمساعدة، وكذلك في مسألة نقل جثامين المتوفيين جراء كورونا إلى البلاد لدفنهم.

إيران.. ارتفاع وفيات كورونا والإصابات تتخطى الـ32 ألفاً

أعلنت إيران ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 2378 بعد تسجيل 144 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، الجمعة. وأعلن الأخير ارتفاع الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 32 ألف و332 حالات بعد تسجيل 2926 حالة جديدة.

وأكد أن عدد الاصابات خلال الساعات الأربع والعشرين هي الأعلى منذ ظهور الفيروس في إيران.

وقال إن عدد المتعافين من كورونا بلغ11 آلاف و133 شخصا.

أوزبكستان تسجل أول حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان، الجمعة، تسجيل أول حالة وفاة بالبلاد بفيروس كورونا.

وبحسب بيان الوزارة يبلغ المتوفي من العمر 72 عاما، مشيرة إلى تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 83.

ولفت الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضاييف، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنّ 11 من المصابين أطباء.

وأكد على أنهم سيشترون قريبا كافة المعدات الطبية الفعالة في مكافحة انتشار الفيروس.

تجدر الإشارة إلى انّ أوزبكستان ضاعفت أجور العاملين في القطاع الصحي، بعد انتشار الفيروس في البلاد.

أستراليا تسجل وفاةً جديدة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في أستراليا، الجمعة، إلى 13 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة، فيما تجاوزت الإصابات 3 آلاف إصابة، بعد تسجيل 231 إصابة خلال الـ24 ساعة المنقضية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة ذكر أن الجمعة شهد وفاة مسن يبلغ من العمر 70 عامًا، توفي متأثرًا بإصابته بالفيروس، ما رفع عدد الوفيات إلى 13.

وتم أيضًا تسجيل 231 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 3050 إصابة.

تجدر الإشارة أن أول إصابة بالفيروس في أستراليا سجلت نهاية يناير/كانون ثان الماضي، أما أول وفاة فكانت في 1 مارس/آذار الجاري.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن فرض إجراءات جديدة للمناسبات مثل الأفراح والجنازات، وذلك في محاولة لتصدي لتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

فنزويلا تسجل أول وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس

سجلت فنزويلا أول وفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب تصريحات تلفزيونية أدلى بها، مساء الخميس، ديلسي رودريغيز، نائب رئيس البلاد، تناول فيها آخر التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس.

وأوضح المسؤول أن الشخص المتوفي يبلغ من العمر 47 عامًا ويعاني من مرض مزمن في الصدر مشيرًا إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في بلاده إلى 107 حالات.

ويوم 15 مارس/آذار الجاري شهدت فنزويلا التي يبلغ تعداد سكانها 32 مليون نسمة، فرض حجر صحي على 7 ولايات من بينها العاصمة كاراكاس؛ لمواجهة تفشي الفيروس، وفيما بعد تم توسيع الحجر ليشمل معظم البلاد.