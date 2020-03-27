فيروس كورونا: 5 آلاف جندي أمريكي يخضعون للحجر الصحي

أخضع الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، 5 آلاف جندي بحاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت، للحجر الصحي في جزيرة غوام بالمحيط الهادي، إثر ارتفاع إصابات فيروس كورونا في صفوفهم.

,قال قائد العمليات البحرية الأميرال مايك غيلداي، إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين البحارة على متن حاملة الطائرات ارتفعت إلى 30 حالة، بعدما كانت ثلاث حالات فقط، الثلاثاء الماضي.

وأضاف أن إخضاع 5 آلاف من البحارة للحجر الصحي بدأ في جزيرة غوام الأمريكية، وأن فحوصات الكشف عن كورونا بين الجنود مستمرة، مع نقل المصابين منهم إلى مستشفى البحرية الأمريكية بالجزيرة، مؤكدًا تواصل عمليات التعقيم بالسفينة، وتوقع ظهور إصابات جديدة بين البحارة.

من جهة أخرى، ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في صفوف الجيش الأمريكي إلى 309 إصابات، وفي موظفي وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى 613 إصابة، حسب معطيات رسمية.

وبلغت إصابات كورونا في عموم الولايات المتحدة الأمريكية، 93 ألفا و329 إصابة، وبلغت الوفيات ألفا و384 نسمة، حتى الآن؛ لتصبح الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

في حين، وصل عدد مصابي كورونا في العالم إلى قرابة 575 ألفا، منهم أكثر من 26 ألف وفاة، فيما تعافى نحو 130 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجوال، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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