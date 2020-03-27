شاهد: مذيعة أمريكية تبكي على الهواء بسبب فيروس كورونا

انخرطت مقدمة برنامج صباحي أمريكي في نوبة بكاء، أثناء تقديمها فقرة جمع تبرعات للمصابين بفيروس كرورنا المستجد (كوفيد-19).

وبكت مقدمة "توداي" على قناة إن بي سي الأمريكية، هدى قطب، بعد مقابلة مع نجم كرة القدم الأمريكي، درو بريس، وحديث عن مبادرته لعلاج مصابي فيروس كورونا.

No apologies needed Hoda. We’re all in this together. We all feel it. We ❤️ you!@hodakotb pic.twitter.com/ZRCWJu53LW — Michael Ⓜ️ (@michaelschweitz) March 27, 2020

وأعلن بريس عن تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار، للمساهمة في علاج المصابين من الفيروس، وبعد أن شكرته لم تتمالك نفسها، وخرجت عن الهواء؛ لتتولى زميلتها سافانا غوثري، إكمال فقرات البرنامج.

وبدأت غوثري إجراءات الحجر الصحي المنزلي، منذ الأربعاء الماضي، بعد ظهور التهابات في الحلق، خوفا من أن تكون مصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وبلغ عدد المصابين 96 ألفًا و920 مصابًا، من بينهم 11 ألفًا و485 حالة جديدة، وتوفي ألف و473 أمريكيًا جراء الإصابة، منهم 178 وفاة حديثة، في حين تعافى ألفان و453 حتى الآن.

عالميًا، بلغ عدد المصابين 584 ألفًا و110 مصابين، توفي من بينهم 26 ألفًا و826 شخصًا، وتعافت 131 ألفًا و428 حالة حتى الآن.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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