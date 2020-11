شاهد: مذيعة أمريكية تبكي على الهواء بسبب فيروس كورونا

انخرطت مقدمة برنامج صباحي أمريكي في نوبة بكاء، أثناء تقديمها فقرة جمع تبرعات للمصابين بفيروس كرورنا المستجد (كوفيد-19).

وبكت مقدمة "توداي" على قناة إن بي سي الأمريكية، هدى قطب، بعد مقابلة مع نجم كرة القدم الأمريكي، درو بريس، وحديث عن مبادرته لعلاج مصابي فيروس كورونا.

No apologies needed Hoda. We’re all in this together. We all feel it. We ❤️ you!@hodakotb pic.twitter.com/ZRCWJu53LW

— Michael Ⓜ️ (@michaelschweitz) March 27, 2020