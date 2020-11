سياسيون ورياضيون وفنانون مصابون بفيروس كورونا المستجد

يعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أحدث الشخصيات المعروفة في عالم السياسة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في ما يلي استعراض لأبرز الشخصيات العامة المصابة بالفيروس.

أعلن جونسون (55 عاما) إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما ظهرت عليه "أعراض طفيفة" للمرض، وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إصابة رئيس وزراء البلاد.

أعلن كذلك وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إصابته بالفيروس.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.

I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.

Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij

— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020