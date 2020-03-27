سياسيون ورياضيون وفنانون مصابون بفيروس كورونا المستجد

يعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أحدث الشخصيات المعروفة في عالم السياسة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في ما يلي استعراض لأبرز الشخصيات العامة المصابة بالفيروس.

سياسيون

أعلن جونسون (55 عاما) إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما ظهرت عليه "أعراض طفيفة" للمرض، وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إصابة رئيس وزراء البلاد.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

أعلن كذلك وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إصابته بالفيروس.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus. I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating. Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij — Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020

قبل ذلك أصيب الأمير تشارلز (71 عاما) ولي العهد البريطاني بفيروس كورونا المستجد مع عوارض خفيفة للمرض، وفق ما أعلن مكتبه، الأربعاء الماضي.

أعلن قصر موناكو، في 19 من مارس/آذار الجاري، أن الأمير ألبير الثاني (62 عاما) مصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص، وأنّ "وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق".

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر، أعلن كبير المفاوضين الأوربيين حول بريكست، ميشال بارنييه (69 عاما)، أن نتيجة اختباره لفيروس كورونا إيجابية، لكنه قال إن صحته تدعو إلى الاطمئنان.

Je tiens à vous informer que j'ai été testé positif #COVID19. Je vais bien, le moral est bon. Je suis naturellement toutes les instructions, tout comme mon équipe.

Mon message à tous ceux qui sont touchés ou actuellement isolés: nous nous en sortirons ensemble !. #chacunpourtous pic.twitter.com/NxMCjfseSb — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020

أعلنت الناشطة البيئية، غريتا تونبرغ، الثلاثاء الماضي، إصابتها "على الأرجح" بالفيروس بعدما شعرت قبل عشرة أيام بعوارض عدة مع عودتها من أوربا الوسطى، وعزلت نفسها مع والدها.

ووضع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، نفسه في العزل المنزلي لمدة أسبوعين بدءًا من 13 من مارس/آذار الجاري، بعدما ثبتت إصابته وزوجته، صوفي غريغوار ترودو.

دخلت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، نفسها في حجر صحي الأحد الماضي، بعدما خالطت طبيبا مصابا بالفيروس، ثم أظهرت نتيجة أول فحص أجري لها الإثنين الماضي سلبية إصابتها.

أعلنت الرئاسة الفنلندية إصابة الرئيس السابق وحائز جائزة نوبل للسلام عام 2008، مارتي أهتيساري (82 عاما)، بفيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضًا: إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا

اقرأ أيضًا: كيف تؤدي ميركل مهام منصبها من منزلها في الحجر الصحي؟

المستشارة الألمانية في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بكورونا

وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا

ترمب خال من فيروس كورونا ويدعو إلى يوم وطني للصلاة

الفنانون

توفي عازف الساكسفون الكاميروني الشهير، مانو ديبانغو (86 عاما)، في فرنسا جراء إصابته بالفيروس، وفق تصريح ناشر أعماله الموسيقية، تييري دوروبير، لوكالة فرانس برس.

توفي الكاتب المسرحي الأمريكي، تيرينس ماكنالي (81 عاما)، الثلاثاء الماضي، بسبب مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد وكيل أعماله.

وقبله، توفي نجم موسيقى الرومبا الكونغولية الحديثة، أورلوس مابيلي، وكان مصابا بفيروس كورونا المستجد في باريس.

أعلن المغني الكندي الشاب، ليني-كيم، إصابته بالمرض، السبت الماضي.

وأكد مغني الأوبرا الإسباني، بلاسيدو دومينغو، إصابته الأحد الماضي بفيروس كورونا المستجد، قائلا إنه "في صحة جيدة".

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأحد الماضي، أن المنتج السينمائي السابق، هارفي وينستين (68 عاما)، المحكوم عليه في الآونة الأخيرة بالسجن 23 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، مصاب بالفيروس.

والإثنين الماضي، قال الممثل الأمريكي، توم هانكس، وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون (أول نجوم هوليوود الذين أعلنوا إصابتهم في 12 من مارس/آذار الجاري) إنهما في تحسن بعد نحو أسبوعين من الحجر الصحي في أستراليا.

اقرأ أيضًا: إصابة الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته بفيروس كورونا

كذلك أعلن الممثل البريطاني، إدريس إلبا (47 عاما)، في 16 من مارس/آذار الجاري، أن فحصه للفيروس إيجابي، وأنه وضع نفسه في العزل.

شاهد: الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس كورونا

وأصيب الكاتب التشيلي، لويس سيبولفيدا (70 عاما)، ويعيش في شمال إسبانيا بالفيروس، ولا يزال في المستشفى. قال سيبولفيدا إنه شعر بالأعراض الأولى للإصابة في 25 فبراير/شباط، بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.

عالم الرياضة

توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد، لورينزو سانز، السبت الماضي، بعد ثلاثة أيام من إدخاله المستشفى بسبب إصابته بالفيروس.

وأصيب لاعبون عدة في فريق يوفنتوس تورينو لكرة القدم بينهم الفرنسي، بليز ماتويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، والذي وضع نفسه في العزل طوعا في المنزل منذ 11 من مارس/آذار الجاري، بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

والسبت الماضي، أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم إصابة أسطورته المدافع السابق، باولو مالديني، ونجله دانيال بفيروس كورونا المستجد.

في إنجلترا، أعلن مدرب فريق أرسنال، ميكيل أرتيتا، أن اختباره إيجابي، مثل لاعب من فريق تشلسي.

أصيب كذلك بالفيروس لاعب كرة القدم التركي، فاتح تيريم، مدرب غلطة سراي.

جاءت فحوصات 15 على الأقل من لاعبي كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين إيجابية، بينهم نجم بروكلين نتس، كيفين دورانت، والفرنسي رودي غوبير (يوتا).

وأدخل نجم فريق فرنسا للكرة الطائرة، آرفين نغابيث، الخميس الماضي إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضًا:

مشاهير ينضمون لقائمة مصابي فيروس كورونا.. تعرف عليهم (صور)

كورونا.. صلاح ونجوم ليفربول يوجهون رسالة للعاملين بالقطاع الطبي (فيديو)

لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 27 من مارس/آذار

إصابات فيروس كورونا تتجاوز نصف مليون شخص حول العالم

فيروس كورونا: الأخبار المضللة تعرض حياة الناس للخطر