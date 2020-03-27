رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

وظهر جونسون في مقطع مصور على موقع تويتر، أكد خلاله أنه سيقود الحكومة خلال الفترة المقبلة عن طريق مؤتمرات واجتماعات بالفيديو.

وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية".

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus. I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus. Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 27, 2020

وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

وطالب جونسون المواطنين بالبقاء في منازلهم للوقاية من كورونا، والحفاظ على النظام الصحي في البلاد، مضيفا "سنهزم جميعا هذا الفيروس".

وذكر بيان للحكومة البريطانية أن جونسون يعاني من أعراض خفيفة وسيخضع للعزل الذاتي في مقر الحكومة.

وأضاف البيان أن "جونسون أجرى الاختبار للتحقق من إصابته بالفيروس بناء على نصيحة شخصية من كبير المسؤولين بقطاع الصحة في انجلترا البروفيسور كريس ويتي".

وكان جونسون أمر بفرض الحجر الصحي في خامس أكبر اقتصادات العالم للحيلولة دون انتشار الفيروس ومنع البريطانيين من مغادرة منازلهم لأي سبب غير ضروري.

وسجلت بريطانيا 578 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى الآن بينما زاد عدد الإصابات المؤكدة إلى 11658 حالة.

وأصبحت بريطانيا سابع أكثر البلدان تضررا على مستوى العالم بعد إيطاليا وإسبانيا والصين وإيران وفرنسا والولايات المتحدة وفقا لحسابات رويترز.

وللتغلب على تفشي المرض، طلبت بريطانيا بالفعل عشرات الآلاف من الأطباء المتقاعدين والعاملين السابقين في مجال الرعاية الصحية العودة إلى العمل، بينما تطوع مئات الآلاف من الناس لمساعدة الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة.

وناشدت خدمة الإسعاف في العاصمة لندن اليوم الجمعة المسعفين السابقين والعاملين بغرف التحكم تقديم الدعم كما طلبت شرطة العاصمة البريطانية من أفرادها الذين تقاعدوا خلال الأعوام الخمسة الماضية العودة إلى العمل.

وتجمع البريطانيون في أنحاء البلاد في الشرفات وعلى أبواب المنازل مساء أمس الخميس لتحية العاملين في القطاع الطبي وقرعوا الأواني تعبيرا عن دعمهم لهم.