رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

وظهر جونسون في مقطع مصور على موقع تويتر، أكد خلاله أنه سيقود الحكومة خلال الفترة المقبلة عن طريق مؤتمرات واجتماعات بالفيديو.

وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية".

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 27, 2020