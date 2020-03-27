حالة نادرة: هر يحمل فيروس كورونا في بلجيكا

ذكرت السلطات الصحية في بلجيكا، اليوم الجمعة، أن هرا أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما انتقلت إليه العدوى من مالكه المريض، مستبعدة أن ينتقل المرض من الحيوان إلى الإنسان.

وحالات إصابة الحيوانات المنزلية بعدوى فيروس كورونا المستجد قليلة.

كان باحثون في كلية الطب البيطري في مدينة لييج كشفوا هذه الإصابة "المثبتة" لهر على ما ذكرت السلطات الصحية خلال مؤتمرها الصحي اليومي.

وأوضح الناطق باسم السلطات بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، إيمانويل أندريه، أنها "حالة معزولة قد تسجل بعد تواصل على مسافة قريبة بين الحيوان والشخص المصاب".

وشدد الطبيب على أن الفيروس ينتقل من الإنسان إلى الحيوان "لكن ما من سبب يدفع إلى الظن أن الحيوانات يمكن أن تكون ناقلة للعدوى في مجتمعنا"، ليلتقي بذلك مع تحاليل علمية أجريت عبر العالم حول هذه المسألة.

وفي هونغ كونغ سجلت السلطات حالتين في الأسابيع الأخيرة طالتا كلبين "شخصت إصابتهما بمرض "كوفيد-19" خلال حملة فحوصات شملت 17 كلبا وثمانية هررة تعيش مع أشخاص يحملون الفيروس.

وقالت الوكالة الفيدرالية البلجيكية للسلسة الغذائية في بيان إن "الكلبين في هونغ كونغ لم تظهر عليهما أي أعراض" في حين أن الهر في بلجيكا "عانى صعوبات في التنفس".

وأكدت هذه الهيئة العامة "حتى الآن ما من مؤشر إلى أن الحيوان المنزلي قادر على نقل الفيروس إلى الإنسان أو إلى حيوانات أخرى".