بعد عرض مكافأة للقبض عليه.. مادورو: أنت بائس يا ترمب

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره الأمريكي دونالد ترمب، بـ"البائس" عقب توجيه الولايات المتحدة اتهامات بحقه، ورصد مكافأة قيمتها 15 مليون دولار لمن يلقي القبض عليه.

وقال مادورو خلال اجتماع لمجلس مكافحة فيروس كورونا، عقد الجمعة في القصر الرئاسي، "أطلقت حكومة دونالد ترمب سلسلة من الاتهامات الباطلة في تعصب شديد للغاية، وهو عمل بائس جداً".

وأضاف بالقول "تمامًا مثل رعاة البقر العنصريين في القرن التاسع عشر، وضعوا جوائز على الثوار المستعدين للقتال. أنت بائس يا دونالد ترمب".

وأردف "إنه (ترمب) ليس عنصريًا ومتعاليا فحسب ، بل يدير العلاقات الدولية مثل طاغية".

وسبق أن اتهمت واشنطن نيكولاس مادورو وعددا من كبار المسؤولين الفنزويليين، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس المحكمة العليا، بالتورط في تجارة المخدرات.

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافآت لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال عدد من المسؤولين الفنزويليين أو إدانتهم، بمن فيهم مادورو الذي تسعى واشنطن إلى الإطاحة به من السلطة.

وقالت الوزارة، في بيان "الوزارة تعرض ما يصل إلى 15 مليون دولار مكافأة لأي معلومات تتعلق بنيكولاس مادورو".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على فنزويلا، واعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا، مطالبة مادورو بالرحيل.