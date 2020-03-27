انقلب الوضع.. الصين تعلق دخول الأجانب لأراضيها للحد من انتشار كورونا

أعلنت الصين تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتا، نظرا إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا للوافدين من الخارج، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، الخميس، أكدت فيه قرار تعليق دخول الأجانب يبدأ اعتبارا من الأحد.

وأوضح البيان أن قرار التعليق يشمل حاملي الإقامات، والتأشيرة، واستثناء الدبلوماسيين الأجانب من القرار.

وأضاف أن القرار يتيح للأجانب التقدم للحصول على التأشيرة بقصد التجارة واعمال التكنولوجيا والطاقة.

وبحسب اللجنة الصحية الوطنية في الصين، يبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني حتى الآن 81340 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمس إلى 3 آلاف و292.

وكانت عدد من دول العالم قد أعلنت في بداية تفشي الفيروس عن تعليق دخول الصينيين إليها، وحظر الرحلات الجوية من وإلى الصين.

إلا أن الصين نجحت في احتواء الوباء في مدينة ووهان، وأصبحت معظم الإصابات الجديدة مستوردة من الخارج.

وأبلغ البر الرئيسي الصيني عن أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في ثلاثة أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إنه جرى الإبلاغ عن 55 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الخميس وإن كل الحالات باستثناء حالة واحدة قدمت من الخارج.

وأوضحت اللجنة أن الحالة المحلية رُصدت في إقليم شيجيانغ.