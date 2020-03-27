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سياسة

الصليب الأحمر يحذر من اضطرابات بين فقراء المدن بالغرب بسبب كورونا

رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا
رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا
27/3/2020

قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن الاضطرابات الاجتماعية يمكن أن تندلع بين الفقراء في المدن الكبرى بالغرب لافتقارهم إلى موارد الدخل وسط تفشي كورونا.

وتم رصد أكثر من 80 ألف حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا منذ ظهور المرض هناك قبل أكثر قليلا من شهر وتوفي نحو 9134 شخصا وهو أكبر عدد من المتوفين في دولة واحدة.

وقال فرانشيسكو روكا وهو إيطالي يرأس الاتحاد "أكبر شبكة إغاثة في العالم" إنه إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية يتزايد خطر الانتحار بين الضعفاء والمعزولين.

وقال روكا في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف "يوجد كثير من الناس يعيشون مهمشين للغاية داخل ما يسمى الثقب الأسود في المجتمع… أخشى أنه في غضون أسابيع قليلة ستكون لدينا مشاكل اجتماعية في أصعب الأحياء في المدن الكبرى".

وقال روكا الذي تنشر منظمته التي تتخذ من جنيف مقرا لها متطوعين أيضا في الأماكن المتضررة بشدة من المرض في إسبانيا وفرنسا "هذه قنبلة اجتماعية يمكن أن تنفجر في أية لحظة، لأنهم لا طريق أمامهم للحصول على دخل".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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