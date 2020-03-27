إيطاليا: تسجيل نحو ألف وفاة في يوم واحد وذروة كورونا لم تصل بعد

سجلت إيطاليا اليوم الجمعة 919 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في أعلى زيادة يومية، في وقت تقول فيه السلطات الصحية بالبلاد إن ذروة الفيروس لم تصل بعد.

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن البلاد سجلت 919 حالة وفاة جديدة بالفيروس وهي أكبر زيادة يومية تشهدها إيطاليا منذ ظهوره في 21 فبراير/شباط. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 9134 حالة.

وقبل هذا العدد، كانت الحصيلة الأعلى في يوم واحد قد سُجلت في 21 مارس/آذار عندما توفي 793 شخصا.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 86498 حالة ارتفاعا من 80539، ليتجاوز بذلك عدد الإصابات في إيطاليا نظيره في الصين حيث بدأ تفشي الفيروس في نهاية العام الماضي.

من ناحية أخرى، قال سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة في إيطاليا الجمعة إن البلاد لم تصل إلى الذروة بعد.

وقال في مؤتمر صحفي "لم نصل إلى الذروة ولم نتجاوزها".

ومع ذلك أضاف بروسافيرو أن هناك "دلائل على تباطؤ" في أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الذروة ربما لا تكون بعيدة وبعدها ستشهد الحالات الجديدة اتجاها ملحوظا للانخفاض.

وقال "عندما يبدأ التراجع سيعتمد حجمه على سلوككم" مشيرا إلى مدى استعداد الإيطاليين لاحترام القيود على التنقل التي فرضها الإغلاق الحكومي.