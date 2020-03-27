إصابات فيروس كورونا تتجاوز نصف مليون شخص حول العالم

أصاب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما يزيد عن نصف مليون إنسان، حتى الساعة، حيث أصيب 525 ألفًا و297 شخصًا بالفيروس، مات منهم 23 ألفًا و701 حالة، في حين تعافت 123 ألفًا و329 شخصًا.

وضرب فيروس كورونا المستجد الصين نهاية العام الماضي، إذ أعلنت السلطات الصينية، في ديسمبر/كانون الأول 2019، عن ظهور إصابات بالفيروس في مدينة ووهان، قبل أن ينتشر الفيروس في عدد من دول العالم.

وفيما يلي عرض لأكثر الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات:

1- الولايات المتحدة الأمريكية

قفزت أمريكا إلى المركز الأول بعدما أزاحت الصين وإيطاليا، وسجلت 81 ألفًا و943 إصابة بالفيروس، من بينها 13 ألفًا و732حالة إصابة جديدة.

وأودى الفيروس بحياة ألفٍ و177 شخصًا، منها 150 حالة وفاة جديدة، في حين تعافت ألف و864 حالة.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يوجه بعدم كشف أعداد الإصابات في صفوف الجيش الأمريكي (رويترز)

2- الصين

تراجعت الصين إلى المركز الثاني بعدما حافظت على القمة أربعة أشهر، وسجلت 81 ألفًا و285 حالة منها 67 حالة جديدة، ولقي حتفه 3 آلاف و287 منهم 6 وفيات جديدة، وتعافت 74 ألفًا و51 حالة.

تنازلت الصين عن صدارة قائمة الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد لصالح الولايات المتحدة الأمريكية (كوفيد-19)

3- إيطاليا

تأتي إيطاليا وصيفًا للصين، وبفارق 696 إصابة حتى الآن، إذ سجلت إيطاليا 80 ألفًا و589 حالة إصابة، قضى منهم 8 آلاف و215 حالة بينها 712 حالة وفاة جديدة.

لكن إيطاليا تتخلّف كثيرًا عن الصين في عدد الحالات المتعافية من الفيروس، وبفارق يبلغ 63 ألفًا و690 نفسًا، إذ تعافت فقط 10 آلاف و361 حالة، ما يعادل سُبع حالات التعافي في الصين.

رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، يناقش في البرلمان الخطوات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

4- إسبانيا

بلغ مجمل الإصابات في إسبانيا 56 ألفًا و197 حالة، من بينها 6 آلاف و682 إصابة جديدة، وماتت 4 آلاف و145 نفسًا بالإصابة بالفيروس، منها 498 حالة وفاة جديدة. تعافى 7 آلاف و15 مصابًا من الفيروس حتى الآن.

شارع باسيو دي لا كاستيلانا الحيوي في العاصمة الإسبانية مدريد يخلو تمامًا من المارة خشية فيروس كورونا (رويترز)

5- ألمانيا

جاءت ألمانيا في المركز الخامس برصيد 43 ألفًا و646 إصابة، منها 6 آلاف و323 إصابة جديدة. في الوقت نفسه، جاء رصيد الوفيات في ألمانيا بعيدًا تمامًا عن أصحاب المراكز الأربعة الأولى، إذ بلغ عدد وفياتها 239 فقط، من بينها 33 حالة وفاة جديدة، أي بأقل من 3 آلاف و906 حالة مقارنة بإسبانيا.

أما عن عدد المتعافين في ألمانيا، فقد وصل 5 آلاف و673 متعافيًا من الفيروس.

ميدان ألكسندر الحيوي في العاصمة الألمانية، برلين، خالٍ من المارة بسبب فيروس كورونا المستجد (رويترز)

6- إيران

جاءت إيران في المرتبة السادسة عالميًا والثانية آسيويًا (بعد الصين)، وبلغ عدد المصابين فيها 29 ألفًا و406 مصابين، من بينهم ألفان و389 حالة جديدة، وقضى يسبب الإصابة ألفان و234 شخصًا من بينهم 157 وفاة جديدة، وتعافى 10 آلاف و457 مصابًا.

ميدان الحرية في العاصمة الإيرانية، طهران، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (رويترز)

7- فرنسا

تربعت فرنسا في المرتبة السابعة عالميًا والرابعة أوربيًا، وجمعت 29 ألفًا و155 إصابة، منها 3 آلاف و922 إصابة جديدة، وقضى ألف و696 منهم 365 حالة وفاة جديدة، في حين تعافى 4 آلاف و984 شخصًا.

الشرطة الفرنسية في محيط برج إيفل وسط العاصمة باريس ضمن حملات منع تفشي فيروس كورونا (رويترز)

8- سويسرا

رصدت سويسرا 11 ألفًا و712 إصابة، منها 815 إصابة جديدة، ومات 191 شخصًا منهم 38 حالة وفاة حديثة، وتعافى 131 شخصًا.

القصر الاتحادي في العاصمة السويسري، برن، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

9- المملكة المتحدة

برصيد إصابات يقل فقط عن سويسرا 54 حالة، جاءت بريطانيا في المركز التاسع، إذ سجلت 11 ألفًا و658 حالة إصابة، من بينها ألفان و129 حالة إصابة جديدة (أكثر من عدد الإصابات الجديدة في سويسرا بنحو ألف و314 حالة).

وتفوقت بريطانيا على سابقتها (سويسرا) في عدد الوفيات بنحو 387 حالة وفاة، إذ سجلت بريطانيا 578 حالة وفاة منها 115 حالة وفاة جديدة.

أما في حالات التعافي، فلم تزد بريطانيا على سويسرا إلا بأربع حالات فقط حتى الآن، إذ بلغ عدد المتعافين البريطانيين 135 شخصًا.

رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمام مقر الحكومة في شارع داونينغ

10 – كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 9 آلاف و241 إصابة، منها 104 إصابة جديدة، ولقى حتفه 131 مصابًا بما في ذلك 5 وفيات جديدة، وتعافى 4 آلاف و144 شخصًا.

الحركة في شارع سيول بالعاصمة الكورية الجنوبية منعدمة بسبب فيروس كورونا المستجد (رويترز)