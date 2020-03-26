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سياسة

ممرضات في مستشفى يلبسن أكياس قمامة لنقص ملابس الوقاية الطبية (صور)

26/3/2020

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لممرضات في مستشفى بمدينة نيويورك الأمريكية وهن يرتدين أكياس قمامة بدلاَ من ملابس الوقاية الطبية، التي قالوا إنها لم تعد موجودة.

وقالت إحدى الممرضات إنه لم تعد هناك أي أقنعة في المستشفى أيضا، مما يضطرهن إلى إعادة استخدام الأقنعة أثناء رعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا.

https://twitter.com/shaunking/status/1243002403160494080?ref_src=twsrc%5Etfw

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أربعة ممرضين على الأقل يعملون في نفس المستشفى، الذي تعمل به الممرضات، أصيبوا بفيروس كورونا، وأن مساعد مدير التمريض توفى بسبب الفيروس قبل يومين.

وأثارت صورة الممرضات غضبا واستياء من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وسط انتقادات موجهة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعدم استخدامها قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار شركات القطاع الخاص على تصنيع المزيد من المعدات للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

المصدر : الجزيرة
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