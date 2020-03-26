لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الخميس 26 مارس

أصيب أكثر من 491 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما تجاوزت أعداد الوفيات 22 ألف وفاة منذ الإعلان عن تفشيه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
- وبحسب مواقع لرصد انتشار الفيروس وتقارير وكالات الأنباء، تعافى أكثر من 118 ألف شخص من الإصابة بالفيروس.
- ولا يدل عدد الإصابات المشخّصة المعلن عنها على الرقم الحقيقي للحالات، بعد أن أصبح العديد من الدول يكتفي بفحص الناس الذين يجب إدخالهم المستشفيات.
- وفيما يلي أخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 26 مارس/آذار:
لحظة بلحظة
- السعودية: حالة وفاة ثالثة و112 إصابة جديدة وتعافي 4 مصابين.
- السعودية: إجمالي الإصابات 1012 إصابة، بينها 33 حالة تماثلت للشفاء.
- السعودية تفرج عن 250 أجنبيا خالفوا قواعد الإقامة في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.
- سلطنة عمان: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 109.
- الكويت: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 208.
- وزير الصحة الكويتي يعلن عن شفاء 6 مصابين بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يصل إلى 49.
- وزارة الصحة العراقية: 7 وفيات و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد الإصابات إلى 382 وارتفاع عدد الوفيات إلى 36.
- مجلس الوزراء العراقي يقرر تمديد حظر التجوال لغاية 11 أبريل/ نيسان المقبل.
- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى 368 إصابة.
- مراسل الجزيرة: الحكومة اللبنانية تمدد حالة التعبئة العامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى 12 أبريل/ نيسان المقبل.
- الحكومة اللبنانية تقرر إغلاق المؤسسات الخاصة من 7 مساء حتى 5 صباحا لمواجهة تفشي كورونا.
- المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 84 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 29406.
- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2234.
- ماليزيا: تسجيل 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 2031.
- ماليزيا: مجموع حالات الشفاء 215 حالة.
- ماليزيا: إصابة نحو 80 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بفيروس كورونا.
- مراسل الجزيرة: وضع ملك ماليزيا وزوجته في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة 7 موظفين في القصر بفيروس كورونا.
- وزارة الصحة الإسرائيلية: 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع إجمالي الإصابات إلى 2666 وعدد الوفيات يصل إلى 8 حالات.
- الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 3287 والإصابات إلى 81285.
- كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9241.
- الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1046 وعدد الإصابات يصل إلى نحو 70000.
- عمدة نيويورك: 200 وفاة بسبب فيروس كورونا في المدينة ونحو 17856 إصابة.
- مراسل الجزيرة: وزارة الدفاع الأمريكية تعلن عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف موظفيها إلى 600.
- مراسل الجزيرة: وزارة الدفاع الأمريكية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا داخل مبنى البنتاغون.
- البنتاغون: 133 إصابة بفيروس كورونا في البحرية الأمريكية بينها إصابات جديدة على حاملة الطائرات ثيودور روزفلت.
- البنتاغون: 44 إصابة بفيروس كورونا في صفوف سلاح مشاة البحرية الأمريكية.
- وزير الدفاع الأمريكي يأمر بوقف تحركات القوات الأمريكية وموظفي البنتاغون خارج الولايات المتحدة لمدة 60 يوما.
- مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة بقيمة ترليوني دولار لمواجهة فيروس كورونا وتحفيز الاقتصاد.
- وزارة الصحة الإسبانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا من 47610 إلى 56188
- وزارة الصحة الإسبانية: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا من 3434 إلى 4089
- إسبانيا: ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في مدريد إلى 17 ألف حالة إصابة و2100 حالة وفاة.
- إسبانيا: ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في مدريد إلى 3900 شخص، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في أنحاء البلاد نحو 7000 حالة.
- مراسل الجزيرة: السلطات الروسية تسجل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 840.
- مراسل الجزيرة: موسكو توقف الرحلات الجوية باستثناء رحلات إعادة الروس من الخارج بدءا من 27 مارس/ آذار الجاري.
- مراسل الجزيرة: السويد تعلن تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا خلال ـ24 ساعة ليرتفع عدد الوفيات إلى 66.
- مراسل الجزيرة: السويد تعلن تسجيل 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2806.
- مراسل الجزيرة: الدنمارك تعلن تسجيل 7 وفيات جديدة خلال يوم واحد ليرتفع عدد الوفيات إلى 41.
- السلطات الصحية السويسرية: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 161 والإصابات إلى 10714.
- تايلاند تعلن تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات في عموم البلاد إلى 1045.
- بنما تعلن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 558.