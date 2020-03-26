لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الخميس 26 مارس

أصيب أكثر من 491 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما تجاوزت أعداد الوفيات 22 ألف وفاة منذ الإعلان عن تفشيه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحسب مواقع لرصد انتشار الفيروس وتقارير وكالات الأنباء، تعافى أكثر من 118 ألف شخص من الإصابة بالفيروس.

ولا يدل عدد الإصابات المشخّصة المعلن عنها على الرقم الحقيقي للحالات، بعد أن أصبح العديد من الدول يكتفي بفحص الناس الذين يجب إدخالهم المستشفيات.

وفيما يلي أخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 26 مارس/آذار:

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