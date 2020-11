شاهد: نواح وبكاء في كربلاء بسبب كورونا.. والحكومة تمدد حظر التجوال

أظهر مقطع فيديو نشره أحد الاشخاص الخاضعين للحجر الصحي في فندق جرش بمحافظة كربلاء، جنوبي العراق، جلوس أشخاص عدة على الأرض، يقرأ أحدهم قصائد حزينة وهم يبكون.

وعلى صفحته بموقع فيسبوك، علّق على الفيديو بقوله إنه يتعلق بـ"مجلس عزاء أقيم في فندق جرش بسبب الحجر الصحي".

وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، والذي تضمن مشاهد تكدس أشخاص كُثر في مكان واحد، مبدين تخوفهم من العدد الكبير لهؤلاء واحتمالية من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

فندق جرش بكربلاء

والحجر دمار للعراقيين

لأن يجب ان يكون صحي quarantine يجب each of one in his room كل واحد بغرفه وهذا ينتقل مع اي شخص آخر بالاختلاط بواسطهspray اي الرذاذ اي شخص عنده تواصل معهم عليه ان يخبرهم يجب أن تكون المسافه بينهم مترتين كورونا لا يعرف اللطميات pic.twitter.com/OnP1VCAtm1

— Dr Wasna (@DrWasna) March 25, 2020