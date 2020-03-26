شاهد: ممرض يبكي ويطالب العراقيين بالبقاء في منازلهم

نشر الممرض العراقي غازي الزيادي عبر حسابه في فيسبوك فيديو يبكي فيه بحرقة ويدعو الناس للبقاء في بيوتهم والالتزام بالحجر الصحي الذي دعت إليه السلطات.

واستغرب رئيس الممرضين في مستشفى السماوة بمحافظة المثنى ،جنوب غربي بغداد، من استمرار حركة الناس في الشوارع والأسواق بشكل طبيعي، وتابع"ما عندنا استعداد أن نضحي بأرواح أكثر من تلك التي فقدناها".

وكشف غازي في الفيديو الذي صوره من داخل المستشفى عن مدى التعب و الإرهاق الذي تعاني منه الأطقم الصحية التي ترعى المصابين بفيروس كورونا قائلا "لا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار".

وكرر الممرض طلبه للناس بالبقاء في البيت واستعداده لقضاء حوائجهم اليومية إذا اقتضت الضرورة قائلا "نضحّي بحياتنا من أجل حياتكم..أرجوكم احجروا أنفسكم في بيوتكم.. وإن كنتم بحاجة للأكل والخدمات، فنحن سنخدمكم ونرسل لكم من يساعدكم.. أرجوكم التزموا منازلكم".

دوريات من الجيش العراقي لمراقبة حظر التجول في بغداد

كورونا في العراق

أعلنت السلطات الصحية العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 363.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 363، بينها 31 وفاة، و89 حالة شفاء.

وقالت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان شمال العراق، في بيان، إنها سجلت 3 إصابات بكورونا في محافظة أربيل، لامرأة تبلغ من العمر 32 عاما، ورجلين عمرهما 30 و32 عاما.

كما أعلنت دائرة الصحة بمحافظة واسط- جنوب في بيان لها، تسجيل حالتي إصابة بالفيروس، لامرأة وابنتها في منطقة التنمية شمال المحافظة.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 363، بينها 31 وفاة، و89 حالة شفاء.

وقالت الحكومة العراقية في بيان إنها مددت حظر السفر داخل البلاد ،منها وإلى مطاراتها حتى 11 أبريل نيسان ضمن خطوات مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وبدأت السلطات العراقية فرض قيود في 17 مارس/ آذار حينما حظرت جميع رحلات الطيران من البلاد وإليها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات المحلية في محافظة كربلاء جنوب- حالة الإنذار القصوى إثر تسجيل إصابات متزايدة بكورونا، وأوكلت مهمة اعتقال أي شخص يخرق حظر التجوال إلى قوات الجيش.

وقال محافظ كربلاء جاسم الخطابي، في بيان منه، إنه تم إعلان حالة الإنذار القصوى في المحافظة، وستبدأ قوات الجيش وقوات الأمن الأخرى باعتقال من يخرق حظر التجوال.