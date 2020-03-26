شاهد: كيف تعاملت الشرطة مع شخص خرق حظر التجول في الجزائر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر فيديو يظهر كيفية تعامل قوات الأمن مع أحد مخالفي حظر التجوال الذي فرضته البلاد تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وأظهر الفيديو قوات الشرطة وهي تعنف أحد الناس الذين خالفوا التعليمات الأمنية في باب الواد وهو أحد الأحياء الشعبية في العاصمة الجزائر.

وتعيش الجزائر منذ أول أمس حالة طوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا وبلوغه درجة متقدمة

وأعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و38 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 والإصابات إلى 302.

وقال جمال فورار الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي"حالة الوفاة الأولى سجلت بولاية تيبازة غرب العاصمة، والثانية لإمراة من قسنطينة -شرق".

وأضاف "تم تسجيل 38 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 302".

أحد الشوارع في الجزائر ويبدو خاليا بعد فرض السلطات إجراءات وقائية

المرحلة الثالثة

يوم الأحد، أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، في حوار مع الإذاعة الرسمية، أن الجزائر دخلت "المرحلة الثالثة" من مراحل انتشار كورونا، مضيفا أنها "تتحضر للأسوأ".

و"المرحلة الثالثة"، وفق منظمة الصحة العالمية، هي ما قبل الأخيرة، وتعني اتساع رقعة انتشار الفيروس في البلاد بشكل يستدعي إجراءات مشددة، مثل الحجر الصحي العام.

والإثنين، أقر الرئيس عبد المجيد تبون، حجرا تاما على محافظة البليدة، أهم بؤرة لفيروس كورونا بالبلاد، إلى جانب حظر تجوال ليلي بالعاصمة.