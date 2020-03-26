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سياسة

شاهد: تكدس في وسائل المواصلات بمصر في ثاني أيام حظر التجوال

26/3/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لتكدس المواطنين في وسائل المواصلات والأسواق في ثاني أيام تطبيق حظر التنقل في مصر.

وحذر مستخدمو مواقع التواصل من أن الازدحام والتكدس في وسائل المواصلات سيتسبب في انتشار عدوى فيروس كورونا.

وشهدت مصر زحاما في وسائل المواصلات والبنوك الأربعاء، الذي كان اليوم الأول من فرض السلطات المصرية حظرا للتجوال والذي تزامن مع صرف الرواتب والمعاشات.

وتعهد وزير النقل المصري كامل الوزير بعلاج المشكلة ومنع التكدس، مؤكدا أنه "لم يتم تسجيل حالات إصابة بالفيروس بسبب وسائل النقل".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الخميس تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم ليبي، ليصبح إجمالي عدد المصابين في مصر 495 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. خالد مجاهد إن الحالات الجديدة من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة من المصابين وجمعيهم من المصريين، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 24 حالة وفاة.

كما أعلن المتحدث عن شفاء 7 حالات من المصابين وخروجهم من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و6 مصريين. ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة، من أصل 130 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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