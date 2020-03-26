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شاهد: الحوثيون يعرضون تبادل أسرى سعوديين مقابل معتقلي حماس في الرياض

عبد الملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله"
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله"
26/3/2020

أبدت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس، استعدادها للإفراج عن 5 سعوديين بينهم طيار، مقابل الإفراج عن أعضاء في حركة حماس الفلسطينية معتقلين لدى المملكة.

جاء ذلك في خطاب متلفز ألقاه زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، في الذكرى الخامسة لانطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن.

وقال الحوثي: "نعلن استعدادنا الإفراج عن أحد الطيارين السعوديين وأربعة من ضباط وجنود النظام السعودي، مقابل الإفراج عن المعتقلين المظلومين من أعضاء حركة حماس في السعودية".

وأضاف: "نؤكد جاهزيتنا التامة لإنجاز عملية تبادل الأسرى التي دأب العدوان على التنصل منها".

ولا يعرف مجمل عدد الأسرى السعوديين لدى الحوثيين.

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الجانب السعودي أو حركة حماس حول الموضوع.

وكانت حماس قد أعلنت في أوقات سابقة، أن الرياض تحاكم عددًا من أعضائها، بدعوى "الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال".
وقال الحوثي إن النظام السعودي يمارس أيضاً انتهاكات بحق الفلسطينيين، "ويحاكم المختطفين الفلسطينيين بتهمة دعم جهة إرهابية ويقصد المجاهدين".

https://twitter.com/almasirah/status/1243216885568733184?ref_src=twsrc%5Etfw

وعلى صعيد آخر، دعا زعيم الحوثيين التحالف العربي الذي تقوده السعودية إلى إيقاف الحرب ضد جماعته في اليمن، مطالباً المملكة بإعادة النظر في علاقتها بجماعته.

وقال بهذا الخصوص: "لا بد من موقف واضح لوقف العدوان، وليس إطلاق التصريحات مع الاستمرار في الغارات والحصار والاحتلال"، مبدياً استعداد جماعته للتوصل إلى "خيار السلم".

ويعاني اليمن، للعام السادس، من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية والإمارات، من جهة، وبين الحوثيين، من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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