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سياسة

"خايف كورونا يزيد".. مجدي يعقوب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

جراح القلب المصري المعروف مجدي يعقوب
جراح القلب المصري المعروف مجدي يعقوب
26/3/2020

دعا جراح القلب المصري الشهير مجدي يعقوب، المصريين إلى عدم التجمع أو النزول في الشوارع، والالتزام بإجراءات الحكومة ونصائح منظمة الصحة العالمية، معبرا عن خوفه الشديد من تفشي كورونا.

وقال الجراح المعروف في فيديو بثته مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان، الأربعاء، إنه يخشى للغاية من انتشار فيروس كورونا وهو أمر متوقع مثلما حدث في دول أخرى، مشيرًا إلى أن الوباء إذا تفشى فسيكون هناك وفيات كثر، وسيفقد كثيرون العديد من الأصحاب والأحباب وهو أمر محزن جدا.

وأضاف أنه لابد من اتباع النصائح والتعليمات التي تنشرها الحكومة ومنظمة الصحة العالمية والجهات المعنية فقط، مشددًا أننا "لن نتغلب على الوباء إلا إذا عملنا من الآن سويًا وساعد بعضنا البعض في مواجهة المرض".

وطالب المصريين بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي وهي خطوة مهمة جدًا في مواجهة الوباء ومنع انتشاره، كما أنه يسهل كثيرًا مهمة الأطباء الذين يعالجون مرضى كورونا مشددًا على هذه النقطة بالقول "أرجوكم افتكروا الكلام ده لأنه مهم جدًا".

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

وأعلنت الحكومة المصرية، عن حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتبارا من أمس الأربعاء ولمدة 15 يومًا؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، أبرز تلك الإجراءات: حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء حتى صباح اليوم التالي، وإيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال الفترة نفسها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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