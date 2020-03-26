الأمل موجود.. مسنون على مشارف المئة عام يتعافون من فيروس كورونا

في صراع محموم مع فيروس كورونا المستجد، يروج كثيرون إلى فكرة قضاء الفيروس على كبار السن بالدرجة الأولى، وأن متوسط عمر المتوفين -وفق آخر إحصاءات المعهد العالي للصحة- يبلغ 78 سنة.

لكن الواقع يحمل بصيص نورٍ للمسنين ويقرع جرس إنذار للشباب على وجه الخصوص.

أمس الأربعاء، شُفي رجل إيطالي يبلغ 100 سنة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وخرج من مستشفى مدينة ريميني، الواقعة على الساحل الأدرياتيكي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نائبة رئيس بلدية مدينة ريميني، غلوريا ليسي، قولها خلال مكالمة عبر الهاتف "لدي أصدقاء يعملون في المستشفى المحلي أتحدث معهم في المساء عندما ننهي العمل".

واستطردت ليسي "في أحد الأيام، أخبروني أن رجلا من مواليد عام 1919 نُقل إلى المستشفى بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا. كان هذا الرجل جميل الخلق، وسرعان ما أصبح رمزا في المستشفى".

وتابعت "وفي الليلة الماضية، اتصلوا بي ليخبروني أن هذا الرجل قد غادر المستشفى. في هذه الأوقات، يكون من الجيد دائما إعطاء القليل من الأمل".

ومع تسجيل 7503 حالات وفاة، ونحو 75 ألف إصابة، تبقى إيطاليا البلد الأكثر تضررًا من الوباء، وتشمل الأرقام الرسمية الوفيات في المستشفيات ودور العجزة. وبذلك يصبح هذا الإيطالي الأكبر سنًا بين المتعافين من فيروس كورونا في إيطاليا.

ويوم الإثنين الماضي، تعافت سيدة إيطالية تبلغ من العمر 95 عامًا، وتعد السيدة الأكبر سنًا بين المتعافين من الفيروس في إيطاليا.

وفي 5 مارس/آذار الجاري، أصيبت ألما كلارا كورسيني، بفيروس كورونا المستجد، ونُقلت إلى مستشفى مدينة مودينا (شمالي إيطاليا)، وظلت هناك حتى التأكد من شفائها.

Questa simpatica signora in foto si chiama Alma Clara Corsini, ha 95 anni, ed è appena guarita dal #COVID19! Un grande augurio a lei, e un grazie di cuore allo staff medico dell'ospedale di Pavullo (Modena) per averci regalato un timido sorriso! #COVID19italia pic.twitter.com/GXzdQgjRr3 — Fabio Massimo Castaldo (@FMCastaldo) March 21, 2020

وفي 8 مارس الجاري، تعافي رجل صيني يبلغ 100 سنة من فيروس كورونا المستجد، وغادر مستشفى الرعاية الصحية للنساء والتوليد (الحجر الصحي) بمدينة ووهان الصينية.

كان الصيني (مواليد عام 1920) قد أدخل للمستشفى في 24 فبراير/شباط الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا، وله تاريخ مرضي يجمع بين مرض الزهايمر وارتفاع ضغط الدم ومشاكل بالقلب.

هذه الأخبار تبعث على التفاؤل، وتشي بضرورة الحذر في الوقت نفسه، لا سيما مع تصريحات منظمة الصحة العالمية أن الشباب ليسوا محصنين من الفيروس.

في السياق، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم عتبة النصف مليون إصابة، إذ وصل الإجمالي إلى 510 آلاف و736 حالة، ومات 23 ألفًا و79 شخصًا، في حين تعافى 122 ألفًا و245 مصابًا، حتى الساعة.

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